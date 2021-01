BWW SPECIAL: Felicidades, Michael Crawford

Un 19 de enero de 1942 en Salisbury, Reino Unido, nacía Michael Crawford. El actor, ha participado en multitud de proyectos de musicales sobre el escenario y en la gran pantalla a lo largo de su carrera.

En 1967 Crawford tenía su debut en Broadway en la obra de Peter Shaffer BLACK COMEDY junto a Lynn Redgrave y fue durante una de sus actuaciones que fue escogido por Gene Kelly para participar en la versión cinematográfica del musical HELLO, DOLLY! protagonizado por Barbra Streissand.

El británico ha formado parte del elenco de otras películas musicales como la adptación del musical de Stephen Sondheim A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM.

Sobre las tablas, su primer papel protagonista en un musical vino en los setenta con BILLY, sin embargo su gran oportunidad vendría de la mano de Andrew Lloyd Webber quien, tras distintos desacuerdos, lo escogería para interpretar al fantasma en THE PHAMTOM OF THE OPERA en Londres y después en Broadway.