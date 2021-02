BWW SPECIAL: 49 años de GREASE

Este año se han cumplido el 49 aniversario del estreno de GREASE en Broadway. Antes de que el musical saltase a la gran pantalla y enamorase al público internacional, la producción neoyorkina subía el telón off-Broadway el 14 de febrero de 1972 con un elenco compuesto por Barry Bostwick como Danny, Carole Demas como Sandy y Adrienne Barbeau como Rizzo, todos ellos bajo la dirección de Tom Moore y con las coreografías de Patricia Birch.

El musical fue nominado a 7 premios Tony el mismo año, y ganó dos Drama Desk Awards, por Mejor Coreografía y Mejor Diseño de Vestuario. Sin embargo, la mayor prueba de la grata recepción del público fue su permanencia en cartel durante ocho años, desbancando a EL VIOLINISTA EN EL TEJADO con 3.388 funciones, hasta que en 1983 fuese superado por A CHORUS LINE.

Desde su estreno en Broadway, grandes nombres se enfundaron la chupa de cuero de Zucko desde el mismísimo Richard Gere, que interpretaba a Danny en 1973 con tan solo 20 año, hasta John Travolta, quien popularizaría el papel en la versión cinematográfica en 1978, pasando por Patrick Swayze.

La fiebre de GREASE volvía a Broadway en 1994 con su primer revival, tras el tour nacional, en el Eugene O'Neill Theatre. Dirigida por Jeff Calhoun, el reparto estaba encabezado por Ricky Paull Goldin como Danny, Susan Wood como Sandy y Rosie O'Donnell como Rizzo.

En 2009, una nueva producción regresaba a la calle 42 con Laura Osnes y Max Crumm en los papeles principales, tras un proceso de selección poco usual. Los intérpretes obtuvieron los roles tras ganar el concurso de la NBC GREASE: YOU'RE THE ONE THAT I WANT! Las canciones originales del filme "Grease", "Hopelessly Devoted to You", "Sandy" y "You're the One That I Want" pudieron ser incorporadas en el nuevo montaje tras llegar a un acuerdo con Robert Stigwood, cosa que no se consiguió en 1994.

El West End se hizo eco rápidamente del éxito de GREASE al otro lado del charco y en 1973 con una réplica exacta del musical encabezada por Gere como Danny, Stacey Gregg como Sandy y Jacquie-Ann Carr como Rizzo.

Desde entonces han sido muchos los revivals que se han podido ver en Londres en 1979, 1993, 2001, 2002 y 2007.

En España, no sería hasta 1999 cuando GREASE su pudo ver por primer vez, en el Teatro Lope De Vega. Bajo la dirección de Luis Ramírez y Ramón Oller, con la traducción del libreto de Nacho Artime y la dirección musical de Alberto Quintero, el elenco estaba compuesto por Javier Arroyo como Danny, Geraldine Larrosa interpretando a Sandy, Marta Ribera como Rizzo, Pablo Puyol en el papel de Kenickie, Ignasi Vidal como Doody, Víctor Ullate Roche como Sonny, Carlos Marín como Vince Fontaine, Lisardo Guarinos como Johnny Casino y Enrique Sequero como el Entrenador.

Pese a todo, esta producción no consiguió recuperar la inversión cuando en julio del mismo año tuvo que bajar el telón de manera definitiva.

En 2006, GREASE se estrenaba en Barcelona bajo la dirección de Ricard Reguant y con María Adamuz y Carlos Solano en los papeles principales. En enero de 2008, la producción se embarcaba en una gira nacional que comenzaría en el Teatra Auditori Sant Cugat del Vallès de Barcelona y terminaría en 2010 en Valencia. Cabe destacar la estancia del musical en Madrid durante un año y medio por donde pasaron intérpretes como Edurne o Gisela en el papel de Sandy.

En 2011, una nueva producción se ponía en marcha con Jordi Coll como Danny, Edurne como Sandy y Manuela Nieto como Rizzo. El musical tuvo dos temporadas, una en Madrid y otra en Barcelona y después comenzó un tour por los teatros del país que finalizaría en el Cervantes de Málaga en en 2014. Esta producción contó con invitados especiales como Javier Arrollo repitiendo como Danny o Julio Iglesias Jr. interpretando a Teen Angel.

Actualmente, una nueva versión del musical está en proyecto según anunciaba SOM Produce en 2020. Debido a la situación sanitaria producida por la COVID-19, el estreno se ha aplazado a 2021, en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid, bajo la dirección de David Serrano, incluyendo, por primera vez, adolescentes reales en el elenco.

En televisión, GREASE se emitía en directo en la NBC iniciando la serie de musicales Live! que luego continuaría HAIRSPRAY. El elenco estaba compuesto por Aaron Tveit como Danny, Julianne Hough como Sandy y Vanessa Hudgenss como Rizzo.

GREASE narra la historia de Sandy y Danny, dos adolescentes que tienen un amor de verano y piensan que, tras este, sus vidas están destinadas a separarse para siempre. Lo que ninguno de los dos sabe, es que en el nuevo curso, compartirán instituto y deberán enfrentarse a las expectativas sociales a las que no tuvieron que amoldarse mientras estaban solos.