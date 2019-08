BWW Interviews: Bilbao siente LA LLAMADA con Nerea Rodríguez

Nerea Rodríguez es una auténtica artista todoterreno. Con tan sólo 21 años, es actriz, cantante y dobladora. Es la voz de Extraordinariamente Feos y Playmobil: la película. Ahora, Nerea acaba de aterrizar en plena Semana Grande de Bilbao para representar LA LLAMADA; el musical que le valió un Premio BroadwayWorld 2018 a Mejor Actriz Protagonista.

Nerea Rodríguez en el 5º Aniversario de LA LLAMADA

Sin embargo, Rodríguez no se decide entre ninguna de las tres disciplinas artísticas: "Todo me hace muy feliz y además, todo tiene que ver. Tienes que saber interpretar las canciones, mostrar todas las emociones de un personaje con la voz. En cuanto a ser actriz de doblaje era algo que siempre había querido hacer y que me ha encantado. Espero que haya más ocasiones. ¿Por qué decidir cuando puedes hacer todo?"

Vive el momento más feliz de su vida y se emociona al hablar de todos sus proyectos: "Estoy componiendo muchas canciones y estoy recopilando en ellas todo lo que me está pasando. Además, sigo asistiendo a clases de interpretación, de canto y de doblaje. Lo importante es no dejar nunca de estudiar y de seguir formándose."

Nerea Rodríguez junto a Andrea Guasch en el 5º Aniversario de LA LLAMADA

Para ella, LA LLAMADA ha sido un antes y un después en su carrera: "Nunca había tenido la oportunidad de ser protagonista en una obra de este calibre, con esta carga interpretativa y musical tan grandes. Es una obra en la que cualquier actriz le gustaría estar. Es un honor y un sueño para mí poder estar viviendo todo esto siendo tan joven."

Parte de este éxito personal, se lo agradece a sus compañeras de reparto y a la vez, sus amigas: "Para mí es que han sido, son y serán mis referentes. Es increíble poder trabajar y aprender de ellas. Justo el otro día lo hablábamos en Cartagena... Me parece genial que me puedan aconsejar personas como ellas; con tan larga trayectoria como artistas y que además, son grandísimas como personas."

Nerea Rodríguez junto a Paco Arrojo, Angy Fernández, Lucía Gil,

Alicia Orozco, Andrea Guasch y Erika Bleda

en el 5º Aniversario de LA LLAMADA

La gira de LA LLAMADA comenzó el pasado Febrero y desde entonces, no han dejado de sumar ciudades. Para Nerea, es algo mágico: "La experiencia de vivir una gira es impresionante: La convivencia con esta familia, los nervios de cada estreno, los distintos escenarios... Todos los sitios... Es una pasada. Siempre tienes que estar alerta. Pero lo realmente bueno de esto, es que podemos acercar LA LLAMADA al público que no pudo venir a Madrid", destaca.

La emoción se desbordó para la intérprete cuando pisó por primera vez el Palacio Euskalduna de Bilbao para realizar la rueda de prensa. Confiesa que muchos de los que la acompañaban le preguntaron si se encontraba bien: "Es que esto es un gran regalo. Es una oportunidad sin igual. Actuar en uno de los auditorios más bonitos y espectaculares que he visto. Es tan grande, tan bonito... ¡Me parece tan de princesa! He soñado tanto con estar aquí, en un escenario así... Y encima... ¡Coincide con la Semana Grande de Bilbao!"

Además quiso apuntar que "donde realmente todos somos artistas es sobre un escenario. Y con LA LLAMADA me siento así. Siempre. Me siento muy feliz y quiero seguir mejorando. Esto y hacer conciertos es lo más bonito que puede haber."

¡Podrás ver a Nerea Rodríguez en LA LLAMADA y disfrutar con su espectacular directo desde el 15 de Agosto hasta el 19 de Agosto en el Palacio Euskalduna de Bilbao!

Haz click aquí para comprar tus entradas.





