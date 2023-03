COMPANY, HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, LO TUYO Y LO MÍO, EVIL DEAD, MARTA TIENE UN MARCAPASOS, JUAN SIN MIEDO, A., o EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO son sólo algunos de los musicales de los que ha formado parte esta sevillana a la que cuando está en el escenario no puedes dejar de mirar. Tiene una luz y un desparpajo innatos, combinados con el temple que dan los años de experiencia sobre las tablas. Si no la conoces, puedes verla interpretando a Tanya, una de las protagonistas de MAMMA MIA! en el Teatro Rialto de Madrid. Si ya la conoces, sabes perfectamente a lo que me refiero ?. Celebramos este Día Internacional de la Mujer charlando un ratito con la actriz Mariola Peña, yo habría seguido durante horas. Espero que lo disfrutéis tanto como yo...

Laura Peláez: Sabemos que ahora estás triunfando en la Gran Vía con MAMMA MIA! pero pongamos un comienzo: ¿Cómo empieza todo para ti en el mundo del musical?

Mariola Peña: Todo empieza en Sevilla, yo estaba haciendo mi carrera de Magisterio musical y surgió una beca para un curso en el que se trabajaban las tres disciplinas: canto, baile e interpretación, y recuerdo que el profesor de interpretación, Juan Motilla, me dijo: "Tú deberías dedicarte a los musicales". Aunque llevaba estudiando solfeo y teatro varios años, no me lo había planteado de manera profesional. Y en 2001 hice mi primera comedia musical que fue LA TIENDA DE LOS HORRORES, una producción sevillana que fue una maravilla: fueron muy poquitos días, muchos meses de trabajo, muy poquito dinero, pero muchísima satisfacción. Y a raíz de ahí ya tuve claro que éste iba a ser mi camino.

LP: Y, como decíamos, ahora eres Tanya, una de las protagonistas de MAMMA MIA!, ¿Cómo está siendo la experiencia?

MP: Hacía muchísimos años que no me sentía tan plena... Siempre disfruto mucho de cada trabajo que hago, no puedo negarlo, pero la respuesta del público en esta ocasión es muy parecida a la que experimenté cuando hice HOY NO ME PUEDO LEVANTAR en ese mismo teatro, que es una respuesta muy de concierto. Esa satisfacción de ver a la gente de pie, llorando, emocionada... recuerdo que en una de las primeras previas me sentí como si estuviera en un concierto de los Rolling, me sentí como Mick Jagger, un poquito más joven pero con bastante menos energía que él, también te lo digo... (ríe).

LP: ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de tu profesión?

MP: Lo mejor es que si tienes un día malo, triste o lo que sea, vas a trabajar y eso es medicina para tu piel y para tu alma, te sobrepones y tiene un efecto súper terapéutico. Lo peor, que cuando tienes un día malo tienes que ir a trabajar... tienes esa cara A y B de la misma situación. Recuerdo cuando falleció mi abuela que tuve que ir a hacer función, porque no tenía cover en aquel momento... esto no respeta un día malo en muchas ocasiones. Tampoco tienes festivos, el día de Navidad puede que te toque trabajar y comer en un Ave... pero compensa con creces la parte buena.

LP: Seguro que hay más de uno y más de dos, pero si te digo "un momento en el que hayas disfrutado muchísimo encima de un escenario", ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza?

MP: Quizá con HOY NO ME PUEDO LEVANTAR. Sé que ha habido otros anteriores y posteriores, pero el día que estrené como María fue algo indescriptible...

LP: ¿Qué recuerdas de ese día?

MP: Recuerdo que estrené con muy poquitos ensayos un personaje muy fuerte y en un musical de muchas horas en el que tenía mucho peso. Pero si te digo la verdad, lo que más recuerdo de ese día es que me torcí el dedo meñique de una mano durante la función, porque al haber tenido tan pocos ensayos, en una de las coreografías, Edu Morlans me tenía que bajar de la barra del 33 y recuerdo que me torcí el dedo, me metí entre cajas y grité: "¡Esparadrapo!". Me até los dos dedos, salí y terminé la función. Al terminar vino Nacho Cano con una botella de champán y unas flores a darme la enhorabuena y recuerdo que cogí la botella helada, me la puse en el dedo, le di dos besos y me fui a urgencias con la botella pegada en los dedos (ríe).

Pero recuerdo que tuve el corazón llenísimo esa noche, era algo muy fuerte para mí estar en la Gran Vía haciendo un protagonista con 25 años recién cumplidos. Y ahora estoy en el mismo camerino, mismo escenario y casi te diría misma dualidad de personajes, porque en HOY NO ME PUEDO LEVANTAR hice dos personajes muy distintos: Patricia y María; y ahora vuelvo al mismo sitio con el titular de Tanya y el alternante de Donna y estoy feliz.

LP: ¿Cuál dirías que es el mayor reto profesional al que te has enfrentado?

MP: Creo que COMPANY ha sido uno de los mayores retos. Era una partitura muy compleja y eran cinco personajes que me tenía que aprender y además no los alternaba, con lo cual tenía que estar preparada por si había que salir a escena en cualquier momento. Tenía la dureza de estar en un camerino esperando, la presión de que en cualquier momento tienes que salir a cubrir cualquiera de esos cinco personajes y, como decía, una partitura muy compleja.

LP: ¿Qué te quedas de COMPANY y de esos meses en Málaga y Barcelona?

MP: Me quedo a Antonio (Banderas), que fue una experiencia de vida trabajar con él. Me sentí muy querida y muy valorada en esa productora y aprendí muchísimo de un grande, una persona que sale al escenario cada minuto a dar el 200 por cien de lo que puede dar...

LP: Has trabajado en musicales como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, A, MARTA TIENE UN MARCAPASOS, EVIL DEAD, COMPANY y un largo etcétera... De todos ellos, ¿A cuál volverías sin pensártelo?

MP: En A me lo pasé muy bien, no sé si por la edad o por la experiencia vital de aquel momento, pero fui tremendamente feliz. Pero fíjate que creo que volvería a casi cualquiera de ellos, he sido muy feliz en mis trabajos. Es curioso, a día de hoy sigo soñando que me llaman para HOY NO ME PUEDO LEVANTAR y no me sé el texto... (ríe). Pero volvería a todos, dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero si pudiera volver a meterme en esos zapatos y volver a sentir esas sensaciones... he sido feliz en todos.

LP: ¿Cuál es tu forma de trabajar habitualmente, desde que llegas a un proyecto hasta que se levanta el telón?

MP: Cada maestrillo tiene su librillo pero para mí es fundamental el texto, hay que llevarlo aprendido como el Padre Nuestro, es la única manera de poder luego jugar. Yo lo primero que hago cuando me dan un libreto es aprendérmelo de manera obsesiva, con sus puntos y sus comas, suene bien o mal, sea orgánico o no. Luego es verdad que hay que llegar con la mente muy abierta porque cada director tiene una manera de hacer las cosas y hay que ir muy receptivo. Hay que dedicarle horas, esto no es magia, hay que estudiar mucho. Y luego en mi caso también tengo que dedicar muchas horas a las coreografías porque no es mi disciplina principal y necesito machacar, machacar y machacar.

LP: Mariola, ¿Lo tenéis las mujeres más difícil en el musical?

MP: La mujer de cierta edad durante muchos años ha estado muy invisibilizada. Yo quiero pensar que esto está cambiando. En mi caso, fíjate, fue cumplir los 40 y no he parado de trabajar, pero en proporción es verdad que hay mucho más trabajo para unas edades que para otras y las mujeres de cierta edad no tenemos tantas opciones. Aunque parece ser que tanto en lo audiovisual como en lo musical se van abriendo camino. Obviamente yo no puedo optar a un personaje de ventitantos años ni lo pretendo, pero aunque durante un tiempo hemos estado más limitadas, esa barrera se está rompiendo. Aun así, nos queda mucho trabajo por hacer.

LP: Ahora en MAMMA MIA! hay gente en el elenco muy joven, ¿Os piden consejo a los más veteranos?

MP: Sí lo piden, pero a mí me aconsejan mucho ellos también. Yo me estoy apoyando muchísimo en mis compañeros jóvenes. Se lo digo siempre a ellos, me sorprende mucho cómo pueden tener esa madurez con una trayectoria tan corta y una vida tan joven. Es increíble lo preparados que están y la madurez emocional que tienen. Así que sí, piden consejo, pero no más de los que les pido yo a ellos...

LP: Ya que estamos con MAMMA MIA!, ¿Qué le decimos al público para que no se lo pierda?

MP: A mí siempre me da mucho pudor recomendar los trabajos en los que estoy, pero esta vez no me da ningún pudor, cada vez que alguien me pregunta digo que hay que ir a verlo... ¿Por qué? Porque me avalan mis ojos, cómo veo al público cada noche, la gente sale muy contenta. Yo no he visto el musical desde fuera, sólo lo he hecho, pero veo cómo disfruta el público y tanta gente no puede estar equivocada y además es que repiten, por algo será. Es un musical que alegra muchísimo el corazón, hay que ir a verlo.

Foto: Javier Naval

LP: ¿Cuál dirías que es la situación actual de los musicales en España?

MP: Estamos en época de bonanza, pero muy reciente, el parón fue brutal con la pandemia... Pero este año ha habido un resurgir increíble, de hecho había mucho miedo de que eso no pudiera mantenerse en el tiempo, pero sí, ahí seguimos. Eso sí, esto no es así en todas las comunidades, sobre todo se estrena mucho en Madrid y Barcelona. Es verdad que hay musicales en gira que están funcionando muy bien, pero ahora mismo está todo muy centrado en Madrid.

LP: ¿Hay algún personaje que te encantaría interpretar?

MP: Me encantaría que algún día se volviera a hacer LA TIENDA DE LOS HORRORES y hacer de Audrey, quizá por ese punto nostálgico que tengo con ese recuerdo de mi primer musical. Yo en su día hice una de las tres coristas que me parecen divertidísimas, pero me gustan muchísimo las canciones de Alan Menken y me gustan muchísimo las canciones de Audrey.

Fíjate que me van saliendo proyectos de manera casi improvisada y me enamoro de cada uno de los personajes que voy trabajando, pero no los ambiciono de manera previa.

LP: ¿Y un tema de musicales que te encante cantar? O, ¿Ese que siempre eliges para las audiciones?

MP: Pues precisamente el "Somewhere That's Green" de LA TIENDA DE LOS HORRORES, lo he cantado muchísimas veces en distintos castings y me ha traído muy buena suerte.

LP: ¿Cómo te imaginas dentro de diez años?

MP: Pues me encantaría seguir trabajando en la interpretación, pero compaginándolo con algo relacionado con animales: ojalá pudiera tener mi propio santuario de animales o colaborar con uno, me encantaría...

LP: Hoy que celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿Qué deseo pedirías para todas nosotras?

MP: Que nos sigamos apoyando mucho, que toda ayuda externa es poca. Que no miremos para otro lado y tomemos conciencia de que no estamos en igualdad por más que lo reivindiquemos y que sigamos apoyando la causa porque aún tenemos mucho trabajo por delante. Pero somos muy fuertes y, unidas, más todavía y vamos a conseguir lo que nos propongamos porque somos las auténticas matriarcas de esta sociedad.

LP: Mariola, ¿Te quedas con ganas de contarnos algo?

MP: Sí. Quiero decir simplemente que MAMMA MIA! y las personas que lo conforman están haciendo por mí a nivel personal más de lo que jamás haya hecho nada antes... y soy feliz allí.