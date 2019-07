BWW INTERVIEWS: Maite Uzal, sobre la gira USA de FIDDLER ON THE ROOF

La actriz española Maite Uzal lleva a sus espaldas una interesante carrera en USA, que en poco tiempo le ha llevado a participar en musicales como IN THE HEIGHTS, o actualmente FIDDLER ON THE ROOF, que desde el año pasado recorre todo Norteamerica.

Maite interpreta a Golde, la mujer de Tevye, que pretende conservar la "tradición" en su familia. Sobre este rol, sobre su salto a la interpretación y mucho más, nos habla en esta entrevista que nos ha concedido en su visita a su país natal, aprovechando la parada veraniega del tour.

BroadwayWorld Spain: Bienvenida de vuelta a España, gracias por hacernos un hueco en tus vacaciones. Estás en medio de la gira nacional estadounidense de FIDDLER ON THE ROOF, nada más y nada menos que como Golde. ¿Cómo estás viviendo este personaje?

Maite Uzal: Es estupendo, la verdad que es un regalo porque atraviesas todo tipo de emociones: desde el hundimiento más profundo a la comedia. Es muy contestona, y tiene un dúo con Tevye muy divertido en ese sentido, es su dinámica.

BWW: De hecho esa vís cómica se destacó en la crítica en BroadwayWorld, que te definió como un "polvorín", "fuerte como un roble" y tu pareja con el Tevye de Lazarov tan divertida como enternecedora.

MU: Sí, lo es. De hecho me recuerda a esas madres españolas que siempre tienen una respuesta, como un resorte, que están atentas a todo, que contestan a todo.

Estoy muy contenta porque es el enfoque que le he dado según lo que me marcó Bartlett Sher desde un principio: hasta ahora Golde se ha dibujado como si estuviese constantemente cabreada, y no tiene por qué. Si te sientas a analizar el personaje y el libreto, lo único que le pasa es que tiene prisa, tiene mil cosas que hacer... pero no está agitada siempre. Yo creo que en esta producción se le han dado más colores, es menos esperpéntica y más real. Muchas mujeres se pueden sentir identificadas con ella.

Incluso en una crítica dijeron del dueto de "Do You Love Me" que destilaba sensualidad, y Lazarov y yo nos quedamos alucinados (risas). Esto es así porque Tevye y Golde están descubriendo el amor a posteriori, cuando sus hijas lo encuentran al casarse. Es una condición preexistente, me parece brillante este planteamiento.

BWW: El revival que protagonizas es el que partió de la producción de Broadway de 2015. ¿Cómo ha sido el trabajo con el reconocido Bartlett Sher?

MU: Trabajar con él y con su equipo ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera hasta ahora. En los ensayos en Nueva York trabajamos con él y con su asistente Sari Ketter, que es maravillosa, vale su peso en oro. Ese periodo fue muy intenso, luego hicimos los ensayos técnicos fuera de Nueva York y rápidamente estrenamos. Pero lo que más me marcó es que a mitad de gira, en Orlando, Bartlett viniese a hacer sesiones intensivas de trabajo con cada uno de nosotros. Ahí sí que profundizamos y nos dio muchas notas. Me dio una Biblia de notas, algo muy estimulante porque yo, si no me corrigen, me creo que es porque ven que no hay nada que hacer, que estoy perdida (risas).

Esas sesiones fueron maravillosas, y destacaría de él que no tiene un ápice de compasión, en el sentido de que te dice absolutamente todo lo que te tiene que decir, pero de una forma que lo entiendes. Es constructivo, pero dando caña.

Están constantemente encima de la producción, y no tienes la sensación de que estés perdido y olvidado en Appleton Wisconsin (risas), sino que hay un mimo y un cuidado de un equipo detrás todo el rato.

BWW: Recientemente destacan un gran número de nombres españoles en musicales de todo el mundo. ¿A qué crees que se debe esta expansión del talento de nuestro país fuera de nuestras fronteras?

MU: La verdad es que no lo sé. Creo que continuamos el trabajo de unos pioneros que empezaron hace muchos años a salir de España, como Diego Rodríguez y muchos otros. Además la cultura de musicales aquí en España va teniendo cada vez más adeptos.

Yo de pequeña tuve contacto con musicales porque mi padre era un friki del género, pero la mayoría de compañeros de mi edad no tenían esa exposición. Sin embargo, en las generaciones de ahora hay mucha más exposición a musicales, hay más títulos en Madrid, y la gente se pregunta "¿Cuál es el mejor sitio para formarse?" Y se van a Nueva York, o a Londres, salen fuera. Igual que en otras profesiones, salen para formarse mejor.

Recogemos los frutos de los que salieron fuera en su día, continuando su legado.

BWW: Precisamente mencionas a Diego, que se formó como tú en AMDA, que desde hace ya unos años realiza pruebas para actores españoles que quieran formarse en NUEVA YORK o LA. ¿Cómo fue tu experiencia en esa escuela?

MU: Yo hice mis pruebas de acceso para AMDA en Londres. La experiencia fue súper positiva, pero el programa que hice fue de 2 años, porque yo cursé la carrera de derecho previamente, y fue muy intensivo. Creo que como en todas las carreras, te dan todo lo posible, pero al final depende de lo que tú hagas de ese material y herramientas que te dan. Sea cual sea la universidad (Michigan, Julliard o NYU), no te lo van a dar hecho.

En el último semestre te exponen a agentes, a directores de casting, etc. La escuela también te lo facilita, pero de nuevo, tú tienes que estar ahí. En mi caso, yo era relativamente más mayor que la media de edad que se presenta, y fue una baza que jugó a mi favor. La mayoría de los papeles que hay son para mi edad, y los más jóvenes tienen que empezar en otro perfil. Eso era un miedo que tenía cuando me lancé al vacío después de ser abogada, y a los profesores les gustaba mi edad porque interpretaba desde la verdad.

BWW: Hablemos de ese salto al vacío, pasando de un despacho de abogados a un escenario. ¿Cómo fue tu cambio de rumbo hacia las artes escénicas?

MU: No fue algo repentino. Yo siempre le cantaba a mi madre "Mamá, quiero ser artista" (risas), a lo Concha Velasco. Siempre lo tuve muy, muy claro, no cambié de opinión. Desgraciadamente en casa no lo tenían tan claro, y además tenían una filosofía un poco más clásica, tuve que estudiar lo que me habían marcado. Tradición al margen, los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Elegí obedecerles, estudiar derecho y me fue bien. Trabajé en un despacho magnífico pero siempre con una especie de insatisfacción latente, que no me dejaba tranquila. Tener una vocación es un privilegio pero también una responsabilidad, porque tienes que responder a ella. Es la llamada a lo que tú mejor sabes hacer. Habría que sentarse a escucharla, a la nuestra y no la que te imponen.

Como yo no estaba en paz, y a pesar de que todo me iba muy bien, llegó un punto en el que me ocurrió algo muy radical. Fui a ver LOS MISERABLES al Lope De Vega, y esa noche me desperté muy agitada, con un ataque de ansiedad muy fuerte. Fue una señal como un rayo, toda la insatisfacción acumulada explotó.

BWW: Sin duda tuviste una revelación con LOS MISERABLES.

MU: Me impactó mucho la actuación de Guido Balzaretti haciendo de Marius. Le fui a saludar a la puerta de actores y le enseñé la canción con la que audicioné en AMDA. ¡Espero que se acuerde!

Esa misma noche en la que tuve la revelación, me puse a comprar billetes, a buscar escuelas, y que saliese el sol por Antequera. Me daban igual opiniones, quién se opusiera, etc. Tenía claro que ese era el camino que tenía que seguir.

BWW: Igual que tú, ha habido una gran cantidad de latinos que triunfan actualmente en USA, y dos grandes títulos destacan entre lo que está por estrenarse, muy vinculados a este movimiento: WEST SIDE STORY e IN THE HEIGHTS, que se está rodando en Nueva York.

MU: ¡Sí! Precisamente la peluquería está debajo de mi casa en Nueva York. ¡Increíble!

BWW: ¿Cómo se vive este momento de revolución latina en USA?

MU: Yo creo que por parte de los latinos se está viviendo con alegría y agradecimiento. El hecho de que yo esté en un cast en el que no se ha tenido en cuenta mi etnicidad, es algo nuevo. A mí me han llegado a preguntar que cómo enfoco un papel desde mi perspectiva de mujer de color... ¿Cuál? (Risas). Para ellos el blanco se restringe al WASP, White Anglo Saxon Protestant. Esto por un lado se tiene que ajustar a la realidad, y por otro lado debería dejar de ser relevante para optar a un puesto de trabajo, porque lo importante es que des el papel o no... "Can you deliver or not?"

Esto fue lo que nuestro director de casting, Jason Styres, tuvo en cuenta a la hora de escogerme. Desde aquí le mando un saludo, un beso... ¡GRACIAS! Él se planteó si yo daba el papel o no, punto. ¿Reúne todos los requisitos que necesito para el papel? Entonces adelante. Sea americana, venezolana... da igual las etiquetas.

Creo que es un avance, que se debe continuar, que hay muchos directores de casting que esto lo tienen muy asumido y superado. Y esto a lo único que conduce es a hacer las cosas lo mejor posible, fuera etiquetas. Así se escoge al mejor artista. Vas a la mejor calidad, sin tener en cuenta preconcepciones.

En la comunidad latina e hispanoparlante, se está viviendo este momento muy bien, se sigue reivindicando y así debe ser. Pero desgraciadamente todavía hay mucho extranjero con problemas de permiso de trabajo, y el clima político es tenso. Esto entra en conflicto con el clima de mentalidad abierta que te comentaba antes. Ojalá que entre todos hagamos ese ejercicio de avance.

BWW: Uno de los directores que está trabajando en abrir esa mentalidad es Luis Salgado, que te dirigió como la Abuela Claudia en IN THE HEIGHTS en 2017. ¿Cómo fue el trabajo con él?

MU: Aparte de destacar que es un genio, debo decir que es muy divertido trabajar con él. Tiene la habilidad de sacar lo mejor de cada uno, pero pasando un buen rato, sin perder la autoridad. Siempre con una carcajada.

No tengo ningún problema en trabajar de diferentes maneras, pero llega un momento en que cuando estás ensayando y te equivocas varias veces, si se toma con humor lo agradeces.

Por otro lado, es muy destacable que tiene una visión ecléctica, sin dejar de ser correcta. Equilibra muy bien lo que es respetar el libreto y la técnica, pero con personalidad y queriendo sorprender. Reúne muchos sabores en su persona y eso se destila en su trabajo. Solamente fíjate en los títulos tan variados que dirige: de AÍDA, a RAGTIME, a IN THE HEIGHTS, y acaba de dirigir un Shakespeare.

Jonathan Mousset como Usnavi y Maite Uzal como Abuela Claudia

BWW: Ahora has renovado para una segunda temporada de la gira de FIDDLER, y las que vengan. ¿Qué otros roles te gustaría interpretar en Teatro Musical, tus "dream roles", como dicen en America?

MU: Pues MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS, BRIDGES OF MADISON, GREY GARDENS...

BWW: Ninguno mainstream... ¡No has dicho Elphaba aún!

MU: A ver, ¡si hay que hacerlo se hace! Soy muy fan de WICKED. También querría hacer ANYONE CAN WHISTLE, COMPANY... pero igual no habría que hacer ese musical, porque como Elaine Stritch no lo puede hacer nadie (Risas). También SWEENEY TODD, concretamente el papel de la Beggar Woman, que tiene mucha miga como trabajo actoral. Y ¡oye! Sería genial hacer Úrsula en THE LITTLE MERMAID, ya que hablas de mainstream. Y por supuesto, PASSION, hacer de Fosca.

BWW: Veo mucha influencia de Donna Murphy por ahí...

MU: Ella y Christine Ebersole son mis ídolos máximos.

BWW: Grandes Estrellas, sin duda. Para finalizar y dejar el camino abierto a la gente que lea esta entrevista y se sienta inspirada, ¿cuál sería tu consejo para todas aquellas personas que quieran seguir tu ejemplo y sientan la llamada de la interpretación?

MU: Que lo hagan, para empezar que se lancen a la piscina. Hay gente en el mundo de la interpretación que afortunadamente tiene suerte desde el principio, y que mantienen el éxito durante toda su carrera. Pero tienen que estar preparados, como en todo, para insistir muchísimo, muchísimo, muchísimo.

En la profesión de actor se van a encontrar muchas veces con gente que te va a criticar aspectos muy personales. No pasa nada, porque debes insistir y llamar y volverlo a intentar.

BWW: Muchísimas gracias, y que volvamos a celebrar tu éxito muchas veces.

MU: Gracias a ti.





