BWW INTERVIEWS: Alberto Frías nos habla sobre THE CLOWN

Entre ensayos, Alberto Frías nos cuenta detalles sobre el espectáculo THE CLOWN que se estrena el viernes 2 de abril en el Teatro Amaya.

Frías, que protagoniza el musical lo describe como "la historia de Daniel, un chico que ha nacido payaso, pero se da cuenta de que no le dejan serlo y utilizan la palabra de una manera denostada". Es una historia de lucha continua por los sueños a lo largo de la vida, a pesar de los distintos impedimentos que se encuentren, ya que trabajando duro llegará la oportunidad, o no. "Hay una parte en la obra en la que decimos que si no tienes sueños no tienes nada, y si no tienes metas, tampoco", adelanta Frías.

El espectáculo cuenta con música, danza y números de clown que para Frías son "muy duros y tienen que hacerse muy bien porque si no, se ve el truco". Sin embargo el actor se considera "bastante payaso" y, además, cuenta con formación profesional en Teatro Gestual por la ESAD de Málaga.

Frías aclara que THE CLOWN, pese a tener rutinas de payaso, es un musical. "Por eso llamé a Zenón Recalde y José Masegosa," cuenta el actor. Este payaso canta, cosa que no sucede en otros espectáculos. "Todo tiene un sentido increíble, la música y su texto es muy importante y lo que hace tan distinto al espectáculo es la unificación de todo".

El musical cuenta con distintos estilos musicales que acompañan a Daniel, el protagonista, a lo largo de su vida, por lo que se podrá escuchar zarzuela, números al más estilo Broadway y canciones cómicas entre otros.

"La obra la disfruta todo el mundo" confiesa Frías, "el personaje hace soñar al espectador y te conecta mucho contigo mismo, con lo que tú has querido ser, lo que has querido y no has hecho o lo que quieres hacer y nunca es tarde para hacerlo". Y añade que "para los sueños, no hay edad".

"Para mí es un espectáculo que llevo persiguiendo más de diez años y nunca se había materializado y tuve que coger a unos payasos para poder hacerlo" confiesa el actor. "Para mí lo es todo, encontrar el equipo soñado que hace posible esta idea que rondaba en mi cabeza y que me lo han dado todo".

THE CLOWN estará durante diez únicas funciones en el Teatro Amaya de Madrid y las entradas ya se encuentran a la venta en la web del teatro.