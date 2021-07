BWW EXCLUSIVE: Hablamos con Agustín Argüello, nuevo Simba en EL REY LEÓN de Madrid

Agustín Argüello es un artista argentino que comenzó su carrera musical en el Operación Triunfo de su país natal, y en el programa mexicano La Academia en 2009.

En 2015 se inició en el teatro musical en México, dando vida a Simba en EL REY LEÓN junto a Fela Domínguez. En 2018 compartió el escenario mexicano con Daniel Diges y Dai Liparoti en LOS MISERABLES y entre 2019 y 2020 formó parte del elenco de MENTIRAS. En plena pandemia estrenó GHOST, musical del que se despidió hace solo 3 semanas. Ahora se prepara para encarnar nuevamente a Simba en EL REY LEÓN, esta vez en Madrid, a partir del próximo 23 de septiembre en el Teatro Lope de Vega.

El actor nos ha confesado que se siente "muy feliz, es más que un honor. La verdad es que este musical es el rey. Cuando empecé en EL REY LEÓN lo hice como ensamble, y yo pensaba "Con poder ponerme un momentito la máscara y subir una foto a Instagram, ya con eso estoy contento". Tres años más tarde ya llevaba como 700 funciones con el personaje, era más allá de lo que había podido soñar en mi vida, y ahora otra vez poder volver a ponerme la máscara desde España es suficiente" añade posteriormente.

Hablando sobre cómo llegó a ponerse en la piel de Simba, el actor comenta: "Cuando empezamos, yo era uno de los covers de Carlos Rivera. Nos dijeron que él iba a estar un año y que si la obra iba bien y seguía, volverían a hacer casting. Y a los 5 o 6 meses del estreno se abrieron las audiciones". Argüello recuerda que "teníamos que audicionar con un personaje que yo había hecho en unas 10 funciones, y teníamos que niverlarnos. No nos permitían utilizar nada de lo que ya sabíamos de la obra, para que no hubiera esa ventaja."

A la hora de hablar de su despedida como Simba en la producción mexicana, el actor nos confiesa que "cuando me despedí, me sentí como en el momento de la canción Él vive en ti en el que Simba dice 'No me voy, vuelvo'. Yo sabía que no era la última vez que me pondría esa máscara".

El actor nos cuenta que su mejor recuerdo de EL REY LEÓN es que "a nivel artístico, fue la primera vez que hice teatro así de importante. Y agradezco haberlo empezado de esta forma, como parte del ensemble, porque no tenía idea de nada. Aprendí muchísimo de todo el equipo, y era realmente como estar viviendo un sueño". Destaca además que "esa forma de estructurar, la forma de trabajar y esa disciplina me la llevé para siempre. EL REY LEÓN mantiene una disciplina física, de salud, de cuidado de tus cuerdas vocales... es un musical de alto riesgo."

Además, Argüello tuvo la oportunidad de cantar a dúo con Adrienne Walker, quien interpretaba a Nala en la producción de Broadway. "Coincidió que fue el 20 aniversario en Broadway mientras yo interpretaba a Simba en México, una de esas cosas que pasan porque las estrellas se alinean, y me propusieron hacer una participación en un evento de Disney en Broadway sobre el amor en teatro. Tuve la oportunidad de grabar un cover con Adrienne (ella cantando en español y yo en inglés) de Can You Feel The Love Tonight", explica el artista.

Durante la pandemia, el actor y cantante encarnó al protagonista de la adaptación mexicana de GHOST. Para él, este musical ha sido "una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, una de las mejores cosas que me han dado. Lo montamos en la pandemia con cubrebocas, sin poder casi hablar, sin tocarnos..." Esta producción llegó a México desde Madrid en 2020, de la mano de la productora Let'sGo y con la dirección de Silvia Montesinos. No ha sido la única vez que Argüello ha trabajado con un equipo español. "Ya en LOS MISERABLES en 2018 coincidí con Daniel Diges, y pude hablar con Guido Balzaretti, ya que yo hice también el papel de Marius".

Su carrera como cantante comenzó en la versión argentina -y posteriormente en la mexicana- de Operación Triunfo en 2009. El impulso que necesitó para comenzar en el mundo actoral le vino dado por el teatro musical: "Fue el que me hizo dar ese paso. Estaba en los primeros años de mi carrera y en México vi por primera vez MAMMA MIA!. Pasaron años, me fui preparando y tomando clases y empecé a audicionar para las obras que empezaron a llegar a México, hasta que llegó EL REY LEÓN".

"Yo sabía que el papel de Simba tenía nombre y apellidos y era Carlos Rivera, quien justamente me invitó a participar como telonero en uno de sus conciertos. Allí le conté que iba a audicionar, pero que sabía que iba a ser él y me dijo que lo hiciera porque tenía la energía de Simba. Ahí empecé de lleno en el mundo del teatro musical", explica el artista.

Simba es sin duda uno de sus personajes favoritos, pero a la hora de hablar de sus dream roles, afirma que serían "Aladdin, el protagonista de EL GRAN SHOWMAN (me da igual si el personaje de Zac Efron o el de Hugh Jackman), o Christian de MOULIN ROUGE."

EL REY LEÓN volverá a subirse a las tablas del Teatro Lope de Vega a partir del próximo 23 de septiembre. Para más información y venta de entradas consulte la web del musical.