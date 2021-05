BREAKING NEWS: LA SOMBRA DE AUDREY prorroga en el Teatro Lara

Se ha confirmado que LA SOMBRA DE AUDREY estará en cartel hasta el 27 de junio, cada domingo a las 20h de la tarde, en el Teatro Lara.

Laura Enrech es Marni Nixon, una actriz que, durante muchos años, fue uno de los secretos mejor guardados de Hollywood. Ella fue la voz cantada de Natalie Wood en WEST SIDE STORY, la de Deborah Kerr en la película musical EL REY Y YO y cantó las canciones de Audrey Hepburn en MY FAIR LADY.



Esto le hizo ganarse el sobrenombre de «la voz de Hollywood» (The Voice of Hollywood). Cuando su caso salió a la luz, Audrey Hepburn, a quien doblaba Nixon, perdió su nominación al Oscar. Por ello, Laura Enrech nos mostrará un lado más oscuro y amargo del sector del cine.

Dirigida por David Pintó, LA SOMBRA DE AUDREY incluye grandes éxitos del cine como "Moon River", "I Could Have Danced All Night" o "Smoke Gets In Your Eyes".

Laura Enrech ha participado en grandes producciones musicales como LOS MISERABLES, MAMMA MIA, ANASTASIA y, más recientemente, UN DÍA CUALQUIERA.

