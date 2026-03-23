BREAKING: Gerónimo Rauch anuncia su concierto 26 AÑOS EN ESCENA para celebrar su carrera

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El reconocido intérprete Gerónimo Rauch ha anunciado un concierto muy especial para celebrar sus 26 años de carrera sobre los escenarios. Bajo el título “26 Años en Escena”, el artista ofrecerá una única función en Madrid el próximo 28 de septiembre en el Teatro Calderón, en lo que promete ser una de las citas imprescindibles de la temporada teatral. Tras esta presentación en Madrid, Rauch llevará el concierto a Buenos Aires el 10 de diciembre en el Teatro Gran Rex.

Tras una trayectoria que lo ha llevado desde Argentina hasta el West End londinense, Rauch se ha consolidado como una de las grandes voces del teatro musical internacional. Protagonista de títulos emblemáticos como LES MISÉRABLES, donde interpretó a Jean Valjean, y THE PHANTOM OF THE OPERA, en el papel del Fantasma, el artista regresa ahora a la capital española para ofrecer un recorrido por los momentos más destacados de su carrera.

El concierto será un viaje emocional a través de los grandes hitos del género y del repertorio solista del intérprete, incluyendo temas de su último trabajo discográfico, “Chapter One”. Con una duración de una hora y 45 minutos sin descanso, el espectáculo contará además con invitados especiales y una propuesta escénica concebida como una celebración única de su trayectoria artística.

Gerónimo Rauch inició su carrera en 2000 con Los Miserables en Argentina y participó en otros títulos como Grease. En España se dio a conocer como Jesús en Jesucristo Superstar y ha protagonizado musicales como Chicago, Los Miserables (Jean Valjean), Sunset Boulevard (Joe Gillis), El Médico (Rob J. Cole), La Llamada (Dios), Los Puentes de Madison (Robert Kinkaid) y El Fantasma de la Ópera (Fantasma). En el West End de Londres interpretó a Jean Valjean en Miserables y al Fantasma en The Phantom of the Opera. Actualmente es Valjean en la Arena World Tour de Les Mis.

También cuenta con una destacada trayectoria discográfica, tanto con el grupo Mambrú como en solitario, con giras por España y Latinoamérica. En 2019 ganó el Premio Gardel al Mejor Álbum Melódico-Romántico por Porque yo te amo y ha recibido Premios BroadwayWorld España por sus actuaciones en Los Miserables y El Médico. Recientemente, además, presentó su nuevo disco en solitario, Chapter One.

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