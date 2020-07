BLACK IS KING, de Beyoncé, llega a Disney +

El próximo 31 de julio, dos semanas después del primer aniversario del estreno en cines del remake fotorealista de EL REY LEÓN, llega a Disney + la película BLACK IS KING, dirigida por Beyoncé y basada en la música del disco The lion King: The gift que la cantante publicó poco después del estreno del film.

La película propone un giro a los conceptos aprendidos en EL REY LEÓN pero centrándose ahora en jóvenes reyes y reinas que buscan sus propias coronas.

BLACK IS KING es un homenaje para que el mundo conozca la experiencia negra e incluye vídeos completos de las canciones Already, Brown Skin Girl, Mood 4 Eva y My Power, que se escucha en el nuevo tráiler.

La producción de BLACK IS KING duró un año y cuenta con una gran diversidad de voces en su equipo creativo, que incluye a los directores Emmanuel Adjei (la película Shahmaran), Blitz Bazawule (la película The Burial of Kojo), Pierre Debusschere (videos Mine y Ghost de Beyoncé), Jenn Nkiru (película Black to Techno), Ibra Ake (director creativo y productor del vídeo This is America de Childish Gambino), Dikayl Rimmasch (película Cachao, uno más), Jake Nava(videos Crazy in Love, Single Ladies y Partition de Beyoncé) y el codirector y colaborador habitual de Beyoncé, Kwasi Fordjour. A la lista de co-realizadores adicionales y directores de segunda unidad se suma Dafe Oboro, Julian Klincewicz, Derek Milton, Meji Alabi, Joshua Kissi, Alexandre Moors y Deon Van Zyl. Además, la película cuenta con varios invitados especiales, entre los que se encuentran las modelos Aweng Ade-Chuol y Adut Akech, la supermodelo Naomi Campbell, Tina Knowles-Lawson, la escritora y actriz ganadora del Premio de la Academia® Lupita Nyong'o, la cantante Kelly Rowland, Pharrell Williams y JAY-Z, entre otros. Muchos artistas que aparecen en el álbum The Lion King: The Gifttambién figuran en la cinta.

El rodaje tuvo lugar en diversas localizaciones. La magnífica fotografía representa a personas y paisajes de todos los continentes, comenzando con Nueva York, al que siguen Los Ángeles, Sudáfrica, África occidental, Londres y Bélgica. El extraordinario elenco de actores y bailarines de todos esos lugares han aportado una enorme riqueza a los entornos y coreografías del film.

