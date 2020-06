Alfonso Casado dirige 'Thank you, baked potato' con Matt Lucas

Alfonso Casado ha dirigido al actor Matt Lucas acompañado de muchos otros intérpretes del West End en Thank you, baked potato.

En este vídeo grabado desde casa podemos oír algunas de las normas básicas para cuidarnos durante la pandemia que estamos viviendo con un medley de música de algunos de los shows más emblemáticos del West End londinense.

Alfonso Casado es un polifacético director musical que ha participado en muchos de los mayores éxitos del teatro musical tanto en nuestro país como en Londres. Su primer contacto con el Teatro Musical fue como pianista en EL FANTASMA DE LA ÓPERA, en 2003, y a partir de entonces ha participado de algún modo en todos los montajes de Stage Entertainment. Su primera experiencia como director musical fue en MAMMA MIA!, con solo 20 años, tras lo cual dirigió HIGH SCHOOL MUSICAL y LOS MISERABLES. Poco después fue seleccionado por Cameron Mackintosh para repetir su papel de director de LOS MISERABLES en Londres, tras lo cual hizo lo propio con la orquesta de EL FANTASMA DE LA ÓPERA y MISS SAIGON. Esta última producción tuvo grabación tanto en CD como en DVD y Bluray.

Puedes ver el vídeo en la cuenta de Twitter de Matt Lucas a continuación:

Here it is - the ultimate #ThankYouBakedPotato, featuring the casts & musicians of London's West End! Thank you to everyone who took part, and to @alfonsocasadot and Katy Bryant for making it happen. You'll have to watch it at least fifty times to spot everyone. Enjoy xxx pic.twitter.com/CXVBcUuRy1