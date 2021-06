5 razones por las que queremos ver IN THE HEIGHTS

Porque una vez "the streets were made of music" e inspiraron a Lin-Manuel Miranda a crear uno de sus más célebres musicales, IN THE HEIGHTS, hoy queremos explicar cinco motivos por los cuáles jamás de los jamases nos perderíamos el estreno su película homónima, el próximo 18 de junio en los cines.

1. Porque Lin-Manuel Miranda lo va a petar por segundo año consecutivo.

Puesto que el año pasado se estrenó HAMILTON, del mismo autor y justo por estas fechas, pensamos que es una joya poder mirar desde casa de nuevo una maravilla como ésta. Con razón desde su estreno en 2008 cosechó una fama impresionante, ya que no sólo es fresquísima, sino que;

2. Porque levanta la bandera con orgullo.

Defiende y pone en alza la cultura latina, pues incluye sus expresiones artísticas y culturales. Éstas favorecen el clima nostálgico de la obra, pero también celebrando la propia identidad: nostálgico porque incluye ritmos de salsa y de merengue; y a la vez poniéndose en pie para vivir una gran fiesta, porque nos lleva de carnaval a la calle, y hasta de paseo por Washington Heights.

Además, todos sus actores y actrices son latinos hiperconocidos en Broadway, como Anthony Ramos (John Laurens y Phillip en HAMILTON), Olga Merediz, que hace de Abuela Claudia como en Broadway, o Daphne Rubin-Vega (Mimi en RENT).

3. Porque retrata la vida cotidiana de personajes reales,

con problemas actuales, y da ideas sobre cómo podríamos aprovechar elementos de ésta para una obra. En IN THE HEIGHTS, nos llenamos de café, champán francés, y ahora que llega el verano no se nos ocurre nada mejor que SOÑAR. Así que como dicen ellos, ¡Paciencia y Fe!

4. Todos tenemos nuestro "sueñito".

Las tramas principales de la obra tratan sobre personas que sienten el deseo de cumplir sus sueños y lanzarse a la piscina, pero que dudan respecto cuándo y cómo hacerlo, aunque sí o sí quieren aventura. Por ello en la película resuena la canción con esa poderosa hipótesis de... ¿qué pasaría si ganases 96.000 dólares?

5. Porque nos apetece cantar e imitar todas y cada una de las coreografías,

sin falta, que hemos visto en los tráileres, así como compartir su final feliz con nuestros amigos y amigas mientras nos preguntamos cómo realmente alguien pudo acabar esto a modo de trabajo universitario.

Estamos 100% segur@s de que ésta va a ser la película del verano, y ya podemos imaginarnos viéndola en un cine al aire libre, bien cerca del agua. Así que agarrad vuestra toalla, vuestras palomitas, y a disfrutar de esta historia que llega directa desde Washington Heights a partir del 18 de junio en cines.