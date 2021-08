10 Temazos de Lin-Manuel Miranda

Este viernes VIVO, la nueva película de animación con canciones de Lin-Manuel Miranda sobre un kinkajou que emprende un viaje desde La Habana hasta Miami llega a Netflix. Por ello, y para amenizar la espera, queremos hacer un repaso de la biografía del compositor y letrista estadounidense, así como presentar diez de sus canciones más destacadas.

Lin-Manuel Miranda nació en 1980 en el barrio neoyorkino de Washington Heights. En su segundo año de carrera, hizo el primer borrador de IN THE HEIGHTS, y nueve años después la estrenó en Broadway, donde obtuvo 3 Premios Tony, incluyendo el Premio al Mejor Musical y a la Mejor Partitura. En 2015 también presentó HAMILTON, que recibió 16 nominaciones en la misma gala, y acabó ganando once, además de un Premio Pulitzer al mejor Drama. Este otoño lanzará VIVO, ENCANTO y TICK TICK... BOOM!

En la selección que aquí presentamos, además de algunas de estas obras, veremos varios proyectos en los que el artista ha colaborado.

'It's All Happening', BRING IT ON

Lin-Manuel Miranda escribió la música y las letras de este espectáculo sobre una capitana de las animadoras en un instituto, y que estuvo nominado a dos Tony, con Tom Kitt y Amanda Green:

'Trip a Little Light Fantastic', MARY POPPINS RETURNS

El polifacético autor actuó, entre otros, en MARY POPPINS RETURNS (2018), concretamente en el papel de Jack. Por éste consiguió una nominación al Globo de Oro al Mejor Actor:





'Delivery', WORKING

En 2008, el autor compuso un par de canciones para el revival de WORKING de Stephen Schwartz, que trata sobre un grupo de personas con procedencias y trabajos distintos:

'How Far I'll Go', MOANA

En 2018 también trabajó en las piezas de MOANA (2018), en colaboración con Opetaia Foa'i y Mark Mancina. Su tema principal, 'How Far I'll Go', obtuvo una nominación al Óscar a la Mejor Canción Original:





'Me Siento Hermosa', WEST SIDE STORY

En 2009 tradujo al español junto a Stephen Sondheim las letras del revival de West Side Story, que se representó ese mismo año en Broadway:

'Yorktown', HAMILTON

En la actuación de los Tony, el elenco del musical interpretó un Medley con varios temas sobre la historia del Padre Fundador de América, entre ellos el que narra la batalla de Yorktown:

'96.000', IN THE HEIGHTS (versión teatral actuación de los TONY)

Para la gala de los Tony de su primer espectáculo, el elenco representó '96.000', una "I want song" en la que se describen los deseos de múltiples personajes de la obra a partir de la pregunta ""Qué harías si te tocaran 96.000 dólares?".

'Alexander Hamilton', HAMILTON

En este opening, que es uno de los más célebres del autor, se desvela toda la historia que va a narrar a lo largo de la obra, la vida del político Alexander Hamilton, así como su relación con sus personajes principales:

'In the Heights', IN THE HEIGHTS

En otro de sus openings más espectaculares, el artista sitúa la acción en el barrio donde creció, en Washington Heights, y nos prepara para un viaje a través de él:

'Keep the beat', VIVO

Hace unas semanas Netflix publicó el primer clip de la película, en el que podemos escuchar a Lin-Manuel Miranda poniendo voz a su personaje principal:

VIVO es una producción co-dirigida y escrita por Kirk DeMicco (The Croods) y Brandon Jeffords, con guión de Quiara Alegria Hudes, y música y letras de Alex Lacamoire y Lin-Manuel Miranda.

