LE NOZZE DI FIGARO is Now Playing at the National Theatre of Prague

Figarova svatba je osudově spojena s Prahou. Přestože se světová premiéra opery konala ve Vídni, teprve v Praze zažila svůj první skutečný triumf, díky němuž divadelní impresário Bondini u Mozarta objednal operu určenou speciálně pro Prahu - tou byl později proslavený Don Giovanni. Je málo oper, které mají tak bohatý a zamotaný děj jako právě Figarova svatba. Podtitul stejnojmenné Beaumarchaisovy předlohy „Bláznivý den" trefně vystihuje jeho charakter. V této opeře o žárlivosti a lásce je Mozartem mistrovsky zpracována celá galerie postav a postaviček v čele s panským sluhou a vtipálkem Figarem, který se se svým děvčetem, komornou Zuzankou dokáže postavit libovůli a nenapravitelnému sukničkářství hraběte Almavivy. Výroba zdůrazňuje talenty a příchod zpěváků a hudebníků z Prague Summer Nights.

Hudební festival mladých umělců Prague Summer Nights představí nové nastudování Mozartovy opery Figarova svatba v režii Anny Rebek a pod taktovkou Timothy Longa. Účastníci festivalu jsou ze pět různých kontinentů z nejlepších hudebních konzervatoří a vysokých škol, jako Juilliard School, Manhattan School of Music, Indiana University, University of Southern California, Peabody Conservatory, Eastman School of Music, University of Kentucky, University of Michigan, New England Conservatory, New York University, Northwestern University, Royal College of Music a Royal Academy of Music London, Conservatorium of Sydney. Opera Don Giovanni, Stavovské divadlo a dlouholetá tradice Mozarta patří mezi největší bohatství pražské hudební historie. Stavovské divadlo je zcela jedinečné jakožto jediné zachovalé a stále funkční divadlo, kde se konala světová premiéra Mozartovy opery, jež skladatel sám dirigoval.

Performances run through 16 July.