ESPETÁCULO SOLIDÁRIO - O AMOR E TÃO SIMPLES Comes to Teatro da Trindade Next Week

O espetáculo solidário de "O Amor é tão simples" terá lugar no dia 20 de março, às 21h. O bilhete para esta sessão tem um valor único de 25€ e a receita reverterá na sua totalidade a favor do Comité Internacional da Cruz Vermelha, que se encontra em território Ucraniano a prestar apoio direto às pessoas afetadas pelo conflito.

Os bilhetes estão à venda na BOL e bilheteira local.

Fundado em 1863, o Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) trabalha no mundo inteiro, para levar assistência humanitária às pessoas afetadas por conflitos e pela violência armada, e para promover as leis que protegem as vítimas da guerra. É uma organização independente e neutra, com sede em Genebra, Suíça. A organização conta com cerca de 20 mil colaboradores em mais de 100 países e é financiada, principalmente, por doações voluntárias dos governos e das Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.O Comité trabalha na Ucrânia desde 2014 e as suas operações no país estão entre as dez maiores operações do CICV no mundo. Em estreita colaboração com a Cruz Vermelha Ucraniana, tem vindo a aumentar a resposta às necessidades humanitárias do país.

No original Present Laughter, esta comédia, escrita em 1939, celebra o lendário espírito livre do dramaturgo Noël Coward. Amplamente considerada como a peça mais autobiográfica do autor, teve a sua estreia em 1942, interpretada pelo próprio.

Guilherme de Andrade é um famoso ator com uma vasta legião de fãs, que atraídos pelo seu charme e carisma, transformam a sua casa num verdadeiro caos. Na semana antes de partir para uma digressão em África, vê-se obrigado a lidar com a sua devota comitiva: a secretária, a sua ex-mulher, uma jovem atriz apaixonada e cheia de ambições, um desequilibrado aspirante a dramaturgo, a mulher do melhor amigo determinada em seduzi-lo, o seu agente, o seu produtor, o mordomo e a governanta.

Simultaneamente, Guilherme sente-se atormentado por uma crise de meia-idade, que insiste em manifestar-se sempre que se olha ao espelho.

O Amor é tão simples é uma deliciosa e intemporal comédia, que reflete sobre o papel da fama, do amor e do próprio teatro.

