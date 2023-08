AYNUR Comes to Teatro da Trindade in November

A música da popular cantora curda, Aynur, surge enquanto lugar de confluência entre a música tradicional e contemporânea, com uma densidade emocional que mereceu do violoncelista Yo-Yo Ma a descrição de que no seu canto “escutamos a transformação de todas as camadas da alegria e do sofrimento humanos num único som”.

Hedûr, o seu último álbum, aproxima a música curda do jazz e reflete, com uma beleza tão deslumbrante quanto comovente, as provações e injustiças de que os curdos têm sido alvo na Turquia, país onde Aynur nasceu. Um exemplo admirável de música que carrega consigo toda a complexidade identitária e sofrida de um povo.

Datas e Horários

28 NOV

Ter 21:00

Sala e Preços

Sala Carmen Dolores

10€

Classificação

M/6