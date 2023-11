A Senhora De Dubuque comes to Teatro da Trindade in February. Performances run 29 February - 21 April 2024.

Quatro casais encontram-se nesta peça. Três deles, um aparente grupo de bons amigos, divertem-se a jogar às 20 questões.

Desta vez a festa é em casa de Jo e Sam. O grupo parece estável, apesar da tensão criada pelo jogo e pelo álcool. Mas essa estabilidade vai-se alterando ao longo da peça, assim como as boas maneiras se vão esboroando e a animosidade entre eles vai ficando exposta.

A chegada inesperada do quarto casal, uma elegante senhora e o seu sofisticado companheiro, expõe ainda mais o potencial destrutivo do grupo, de uma forma inversa ao que acontece em Quem Tem Medo de Virginia Woolf?, obra do mesmo autor. Apenas a anfitriã, Jo, doente com um cancro terminal, cria uma relação empática com a enigmática mulher, maior até do que a que tem com os seus amigos e com o seu marido Sam.

Será a mulher a mãe de Jo? Será um anjo da morte?