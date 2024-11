PIXAR SINFONICO Comes to Gran Teatro Nacional

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Luego del éxito de Disney 100 Sinfónico (2023), Disney presenta Pixar Sinfónico en el Gran Teatro Nacional, un espectáculo visual y musical que ofrece 2 funciones diarias el 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, y cuenta con la proyección de fragmentos de las icónicas películas de Disney y Pixar y la interpretación en vivo de la Orquesta Filarmónica Varcárcel, al mando del maestro Tomas Mayer.

Pixar Sinfónico presenta grandes éxitos como “Yo soy tu amigo fiel” de TOY STORY, “Si No Estoy Contigo” de MONSTERS INC. (ganadora del premio Oscar® a Mejor Canción Original en 2001),“Le Festin” de RATATOUILLE, “Viento y Cielo Alcanzar” de VALIENTE, “Married live” de UP: UNA AVENTURA DE ALTURA, y “Recuérdame” (ganadora del premio Oscar® a Mejor Canción Original en 2018), “Un Poco Loco”, entre otros. Además, este espectáculo cuenta con cantantes y bailarines, y reúne a personajes icónicos de Pixar, como Buzz Lightyear y Woody de Toy Story y Mérida de Valiente.

Comments