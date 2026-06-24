BROADWAY MAGIC HOUR to Return to Broadway Comedy Club for Fall 2026 Run

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Jim Vines and Carl Mercurio, the stars of The Broadway Magic Hour, a family-friendly hour of fun-filled magical entertainment, will present shows on weekends throughout the fall and on select weekdays in December at Broadway Comedy Club, 318 W. 53rd Street, New York, NY 10019. Tickets start at $25 for general admission and can be purchased now.

Join Jim Vines and Carl Mercurio this fall for their show Broadway Magic Hour. This family-friendly magic show was voted 'A Top Magic Show in NYC' by Time Out NY. Complete with audience participation, comedy, grand illusion, mind-reading, and expert sleight-of-hand magic, there's something for every member of the family in this one-of-a-kind, all-ages show!

Special fall events include the Halloween Magic Show on October 24 and the Holiday Magic Spectacular for all performances in December.

FALL 2026 DATES

September 13, 2026, 2:00 PM (Tickets)

September 19, 2026, 2:00 PM (Tickets)

September 26, 2026, 2:00 PM (Tickets)

October 3, 2026, 2:00 PM (Tickets)

October 17, 2026, 2:00 PM (Tickets)

October 24, 2026, 2:00 PM (Tickets)

November 1, 2026, 2:00 PM (Tickets)

November 7, 2026, 2:00 PM (Tickets)

November 14, 2026, 2:00 PM (Tickets)

November 21, 2026, 2:00 PM (Tickets)

November 28, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 5, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 12, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 13, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 19, 2026, 11:00 AM (Tickets)

December 19, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 20, 2026, 11:00 AM (Tickets)

December 20, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 21, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 22, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 27, 2026, 11:00 AM (Tickets)

December 27, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 28, 2026, 2:00 PM (Tickets)

December 29, 2026, 11:00 AM (Tickets)

December 29, 2026, 2:00 PM (Tickets)

ABOUT THE BROADWAY MAGIC HOUR

Jim Vines and Carl Mercurio have each been performing magic all their lives, and they met 10 years ago when they were both booked to perform in the same magic-variety show in Coney Island. Jim and Carl became friends and started performing together in venues throughout the tristate area, eventually collaborating on a family magic show, which debuted in 2022 at the North Fork Community Theatre in Long Island.

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