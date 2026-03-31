David Sedaris, Patti Labelle, Wynton Marsalis & KC And The Sunshine Band Lead MPAC Spring–Summer Lineup
Also featuring Alton Brown, Tony Danza, The Moth, The String Queens, Punch Brothers, Chicago, and Straight No Chaser.
Mayo Performing Arts Center (MPAC) has announced its upcoming spring and summer lineup, featuring a mix of comedy, music, storytelling, and special events from April through June. The schedule includes appearances by David Sedaris, Patti LaBelle, Tony Danza, Wynton Marsalis, KC and the Sunshine Band, and more.
The lineup also includes themed concerts, tribute performances, and family programming, alongside MPAC’s spring production of Disney’s Frozen. Additional free summer concert programming will be announced in the coming months.
APRIL EVENTS
FOREVER K-POP – A CELEBRATION CONCERT
Friday, April 3 at 7:30 pm
$47–$93
AN EVENING WITH DAVID SEDARIS
Saturday, April 4 at 8 pm
$57–$91
COLLECTIVE SOUL
Tuesday, April 7 at 7:30 pm
$67–$124 (limited tickets)
WOMEN OF AMERICANA: A CELEBRATION OF AMERICAN MUSIC
Thursday, April 9 at 7:30 pm
$35–$79
AN EVENING OF ALTON BROWN
Friday, April 10 at 7:30 pm
$57–$230
THE MOTH
Saturday, April 11 at 8 pm
$35–$91 (limited tickets)
NATIONAL GEOGRAPHIC LIVE: LINDSAY ZANNO: RISE OF T-REX
Wednesday, April 15 at 7:30 pm
Free event
PATTI LABELLE
Friday, April 17 at 8 pm
$101–$189
TONY DANZA: STANDARDS & STORIES
Saturday, April 18 at 8 pm
$57–$114
THE DREW FORUM PRESENTS DOUGLAS MURRAY
Monday, April 20 at 7:30 pm
$45–$101
ONE NIGHT OF QUEEN
A Tribute Performed by Gary Mullen and the Works
Wednesday, April 22 at 7:30 pm
$45–$91
THE STRING QUEENS
Friday, April 24 at 8 pm
$35–$79
MENOPAUSE THE MUSICAL 2: CRUISING THROUGH ‘THE CHANGE’
Thursday, April 30 at 7:30 pm
$45–$101
MAY EVENTS
MANHATTAN COMEDY NIGHT
Friday, May 1 at 8 pm
$35–$57
FJ – THE MUSIC OF FOREIGNER JOURNEY AND CLASSIC LEGENDS
Saturday, May 2 at 8 pm
$35–$79
JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS
Sunday, May 3 at 7 pm
$67–$129
LUKA SULIC
Thursday, May 7 at 7:30 pm
$45–$101
KC AND THE SUNSHINE BAND: GET LIFTED TOUR
Friday, May 8 at 8 pm
$91–$159 (limited tickets)
THE DOO WOP PROJECT
Saturday, May 9 at 8 pm
$45–$79
PUNCH BROTHERS
Thursday, May 14 at 7:30 pm
$53–$85
THE GLENN MILLER ORCHESTRA
Friday, May 15 at 7:30 pm
$35–$91
MPAC SPRING PRODUCTION
DISNEY’S FROZEN
Friday, May 29 at 7:30 pm
Saturday, May 30 at 2 pm and 7:30 pm
Sunday, May 31 at 12 pm (sensory friendly) and 5:30 pm
$35–$57
JUNE EVENTS
HAPPY TOGETHER 2026
Friday, June 5 at 7:30 pm
$67–$144
BLIPPI: BE LIKE BLIPPI
Saturday, June 6 at 1 pm and 5 pm
$47–$67
THE SERGIO MENDES BAND
Celebrating 60 Years of Brasil 66
Thursday, June 11 at 7:30 pm
$45–$101
CHICAGO
Sunday, June 14 at 7:30 pm
Limited tickets
BACK TO THE EIGHTIES SHOW WITH JESSIE’S GIRL
Thursday, June 18 at 7:30 pm
$45–$79
STRAIGHT NO CHASER BEACH BASH
Friday, June 26 at 8 pm
$57–$114
THREE AMERICAN TROUBADOURS: CELEBRATING TAYLOR, SIMON & KING
Saturday, June 27 at 8 pm
$35–$67
Ticketing Information
Tickets are available through the MPAC box office, online, or by phone. MPAC advises patrons to purchase only through official channels to avoid resale issues.
