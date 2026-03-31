David Sedaris, Patti Labelle, Wynton Marsalis & KC And The Sunshine Band Lead MPAC Spring–Summer Lineup

Also featuring Alton Brown, Tony Danza, The Moth, The String Queens, Punch Brothers, Chicago, and Straight No Chaser.

By: Mar. 31, 2026
David Sedaris, Patti Labelle, Wynton Marsalis & KC And The Sunshine Band Lead MPAC Spring–Summer Lineup Image

Mayo Performing Arts Center (MPAC) has announced its upcoming spring and summer lineup, featuring a mix of comedy, music, storytelling, and special events from April through June. The schedule includes appearances by David Sedaris, Patti LaBelle, Tony Danza, Wynton Marsalis, KC and the Sunshine Band, and more.

The lineup also includes themed concerts, tribute performances, and family programming, alongside MPAC’s spring production of Disney’s Frozen. Additional free summer concert programming will be announced in the coming months.

APRIL EVENTS

FOREVER K-POP – A CELEBRATION CONCERT

Friday, April 3 at 7:30 pm
$47–$93

AN EVENING WITH DAVID SEDARIS

Saturday, April 4 at 8 pm
$57–$91

COLLECTIVE SOUL

Tuesday, April 7 at 7:30 pm
$67–$124 (limited tickets)

WOMEN OF AMERICANA: A CELEBRATION OF AMERICAN MUSIC

Thursday, April 9 at 7:30 pm
$35–$79

AN EVENING OF ALTON BROWN

Friday, April 10 at 7:30 pm
$57–$230

THE MOTH

Saturday, April 11 at 8 pm
$35–$91 (limited tickets)

NATIONAL GEOGRAPHIC LIVE: LINDSAY ZANNO: RISE OF T-REX

Wednesday, April 15 at 7:30 pm
Free event

PATTI LABELLE

Friday, April 17 at 8 pm
$101–$189

TONY DANZA: STANDARDS & STORIES

Saturday, April 18 at 8 pm
$57–$114

THE DREW FORUM PRESENTS DOUGLAS MURRAY

Monday, April 20 at 7:30 pm
$45–$101

ONE NIGHT OF QUEEN

A Tribute Performed by Gary Mullen and the Works
Wednesday, April 22 at 7:30 pm
$45–$91

THE STRING QUEENS

Friday, April 24 at 8 pm
$35–$79

MENOPAUSE THE MUSICAL 2: CRUISING THROUGH ‘THE CHANGE’

Thursday, April 30 at 7:30 pm
$45–$101

MAY EVENTS

MANHATTAN COMEDY NIGHT

Friday, May 1 at 8 pm
$35–$57

FJ – THE MUSIC OF FOREIGNER JOURNEY AND CLASSIC LEGENDS

Saturday, May 2 at 8 pm
$35–$79

JAZZ AT LINCOLN CENTER ORCHESTRA WITH WYNTON MARSALIS

Sunday, May 3 at 7 pm
$67–$129

LUKA SULIC

Thursday, May 7 at 7:30 pm
$45–$101

KC AND THE SUNSHINE BAND: GET LIFTED TOUR

Friday, May 8 at 8 pm
$91–$159 (limited tickets)

THE DOO WOP PROJECT

Saturday, May 9 at 8 pm
$45–$79

PUNCH BROTHERS

Thursday, May 14 at 7:30 pm
$53–$85

THE GLENN MILLER ORCHESTRA

Friday, May 15 at 7:30 pm
$35–$91

MPAC SPRING PRODUCTION

DISNEY’S FROZEN

Friday, May 29 at 7:30 pm
Saturday, May 30 at 2 pm and 7:30 pm
Sunday, May 31 at 12 pm (sensory friendly) and 5:30 pm
$35–$57

JUNE EVENTS

HAPPY TOGETHER 2026

Friday, June 5 at 7:30 pm
$67–$144

BLIPPI: BE LIKE BLIPPI

Saturday, June 6 at 1 pm and 5 pm
$47–$67

THE SERGIO MENDES BAND

Celebrating 60 Years of Brasil 66
Thursday, June 11 at 7:30 pm
$45–$101

CHICAGO

Sunday, June 14 at 7:30 pm
Limited tickets

BACK TO THE EIGHTIES SHOW WITH JESSIE’S GIRL

Thursday, June 18 at 7:30 pm
$45–$79

STRAIGHT NO CHASER BEACH BASH

Friday, June 26 at 8 pm
$57–$114

THREE AMERICAN TROUBADOURS: CELEBRATING TAYLOR, SIMON & KING

Saturday, June 27 at 8 pm
$35–$67

Ticketing Information

Tickets are available through the MPAC box office, online, or by phone. MPAC advises patrons to purchase only through official channels to avoid resale issues.




