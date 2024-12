Ã“pera Y Piezas NavideÃ±as Dentro Del Ciclo MÃºsica INBAL En El Munal

En el marco del programa Música INBAL en el Munal, que organiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con el propósito de brindar en este espacio museístico alternativas musicales y de esparcimiento a los visitantes, se ofrecerá el Recital de Navidad, integrado por una serie de fragmentos de óperas destacadas y piezas de la temporada decembrina.

El concierto se llevará a cabo en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal), el domingo 15 de diciembre, a las 11:30 h, y contará con la participación del tenor Rodolfo Acosta, las sopranos Pilar Romero y Ruth Trujeque, y el pianista Héctor Cruz, todos ellos cantantes e intérpretes de destacada trayectoria artística.

El concierto Recital de Navidad integra las piezas: O Luce di Quest´Anima de la ópera Linda de Chamounix, de Gaetano Donizetti; Il mare Calmo della Sera, creada por Zucchero Fornaciari; Vals de Musetta de la ópera La Bohème, de Giacomo Puccini; Dúo de las flores de la ópera Lakmé, creada por Léo Delibes, y O soave Fanciulla de la ópera La Bohème, de Puccini.

Después del intermedio, los asistentes podrán disfrutar de la interpretación de las obras Ave María, de Johann Sebastian Bach y Charles Gounod; Ave María intermezzo de la ópera Cavalleria Rusticana, creada por Pietro Mascagni; O Holy Night, de Adolphe Adam; Winter Wonderland, del compositor Felix Bernard, así como It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, de Meredith Willson y Adeste Fideles, de Francis John Wade.

Rodolfo Acosta estudió en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Juilliard School of Music de Nueva York. Fue acreedor al Premio Puccini del Concurso de la Ópera de Baltimore. Ha trabajado con compañías de ópera de Estados Unidos, México, Medio y Lejano Oriente, y ha ofrecido conciertos en Hong Kong, Bangkok, Taipéi, Seúl, Yakarta, Manila y Sri Lanka. Es integrante del grupo Cantantes Solistas de Bellas Artes y maestro de canto en el Conservatorio Nacional de Música (CNM).

Por su parte, Pilar Romero estudia en el CNM en la cátedra de Rodolfo Acosta. En 2024 fue finalista del XLI Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli. Participó en la Young Artist Academy de la Houston Grand Opera y en el Bel Canto Institute San Miguel.

Ruth Trujeque estudió la Licenciatura en Canto operístico en el CNM y cursó el Artist Diploma de la Universidad Panamericana. Obtuvo el segundo lugar en el 9° Concurso Internacional de Canto Lav Mirski en Croacia. Participó en la Gala de ganadores del Concurso Nacional María Katzarava 2022, entre otros.

Héctor Cruz es originario de Oaxaca, inició estudios musicales con su padre, Timoteo Cruz. Cursó la Licenciatura en Piano en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y ha trabajado con directores de coro y orquesta. Desde 1995 es pianista del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, así como maestro repertorista de la Facultad de Música. Se ha presentado en salas de México y realizado giras por Francia, Estados Unidos, Alemania y Perú; es pianista de la CNMO.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More