Viva La Muerte, Programa Coreográfico Que Celebra Las Tradiciones Mexicanas

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, anuncian las funciones del programa dancístico Viva la muerte que la Compañía Mexicana de Danza Folklórica (CMDF) presentará próximamente en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.

Entre el jueves 10 y el domingo 13 de octubre el recinto artístico ubicado en el Centro Cultural del Bosque alojará las presentaciones de este espectáculo, con dirección y coreografía de José Alfredo Soní Perusquía. Se trata de una puesta en escena creada para celebrar la tradición mexicana del Día de Muertos, tomando la danza folclórica como principal vehículo comunicador.

El espectáculo se desenvuelve a partir de una concepción indígena prehispánica, para después llegar a una expresión sincrética y contemporánea; de esta manera, busca mostrar las distintas caras que tiene la muerte en la diversidad social y cómo el pueblo mexicano supera la adversidad, enfrentándola con el amor y alegría que lo caracteriza.

En Viva la muerte, el director y coreógrafo José Alfredo Soní Perusquía aborda aspectos presentes en diferentes manifestaciones de la cultura mexicana, como son la muerte, la trascendencia y la celebración de la vida. Al haber sido creada durante la COVID-19, surgió “como una necesidad de brindar apoyo y consuelo a las familias que no pudimos acompañar, así como para rendir homenaje a los seres queridos que ya no están con nosotros”, comenta el coreógrafo.

Soní Perusquía explica que, a través de los motivos de la danza tradicional mexicana, buscó crear una obra propia que dictara de manera muy particular lo que representa la muerte para el pueblo mexicano; las coreografías fueron creadas para ser visualmente atractivas, al tiempo que dirigen al espectador hacia sentimientos que les identifiquen como habitantes de este país.

“Como inspiración para las coreografías se retoman algunos motivos mexicanos, como la obra de José Guadalupe Posada. Se trata de llevar una carga emocional mezclada con el folclor característico de algunas festividades del Día de Muertos”, detalla.

Fundada en 2002, la CMDF es una agrupación artística que difunde la cultura mexicana mediante la música y la danza tradicionales. Desde hace más de 20 años su trabajo escénico se mantiene constante gracias a la presentación de sus espectáculos en distintos teatros de la Ciudad de México y festivales nacionales, además de su participación en festivales internacionales, permitiéndoles llevar el folclor y la cultura mexicana a diversos países de Europa, Asia y América.

Las funciones de Viva la muerte se llevarán a cabo el jueves 10 y viernes 11 de octubre, a las 20:00 h; el sábado 12 de octubre, a las 19:00; y el domingo 13 de octubre, a las 18:00, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque.

Adquiere tus boletos y consulta cartelera en danza.inba.gob.mx

