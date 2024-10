Templum Ensamble Participa En El Fimnme Con El Programa Nuevas Músicas Mexicanas En La Sala Manuel M. Ponce

En el marco del 46 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, organizan el concierto Nuevas músicas mexicanas, a cargo de Templum Ensamble, el sábado 19 de octubre en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Templum Ensamble es un colectivo de músicos mexicanos que busca generar nuevas maneras de dialogar con el público fuera de los esquemas tradicionales de concierto, fortaleciendo el vínculo de los escuchas con la música de su tiempo.

Cuentan con la dirección artística de Víctor M. Osuna, y participan Laura Gracia, flauta; Israel Aragón, clarinete y clarinete bajo; Rodrigo Adán Velázquez, trombón; David Hernández Tinoco, percusión; Ricardo Montes, guitarra; Laura Hauer, piano; Valeria Espinosa, viola; Fabián Rangel, violín; y Luz Urquidy, violonchelo. El recital comenzará con la obra Federico García Lorca hasta ayer se llamó: Polvo se llama (2017), de Erika Vega (México, 1987), realizada en homenaje al poeta español para conmemorar el 80 aniversario de su fallecimiento, en especial en un poema incluido en su obra Poeta de Nueva York, escrito entre 1929 y 1930. Fue estrenada en el Tactus Young Composers Forum 2017 por el ensamble Musiques Nouvelles. Continuará con la pieza Kurtosis (2021), del compositor Eduardo Caballero (México, 1974), que hace referencia a la propiedad variable geométrica denominada kurtosis. Esta pieza fue dedicada y estrenada en 2021 por Templum Ensamble en el Festival Cultura Mazatlán y la Temporada SAS.

Posteriormente se podrá escuchar Coma, punto (2021), del compositor norteño, originario de Culiacán, Víctor Taboada (México, 1988), quien también dedica esta obra al ensamble. La obra invita a la reflexión sobre el espacio en blanco y las pausas (comas) y separaciones (puntos) que abordan la historia de manera sesgada y solo se cuenta una parte de los acontecimientos. Homenaje a Remedios Varo (1995), de Hilda Paredes (México, 1957), es una obra realizada en homenaje a la obra de la artista visual mexicana-española Remedios Varo (1908-1963). Contempla cinco movimientos: Ciencia inútil, Los hilos del destino, Premonición, Arquitectura vegetal y Naturaleza muerta resucitando. Cada uno de los movimientos hace alusión a algunos de los cuadros surrealistas de la pintora.

Para la parte final se presentará Luna de estambre (2019), de Wilfrido Terrazas (México, 1974), flautista, improvisador, compositor y docente mexicano, cuyo trabajo explora los territorios fronterizos entre improvisación, notación musical y creación colectiva. Luna de estambre es un ensayo en improvisación-composición para dos solistas y ensamble con instrumentación abierta. Sobre la pieza, el compositor menciona que se inspiró en un cuadro de estambre tepehuano que compró en Tepic, Nayarit.

