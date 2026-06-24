Review: EL PESO DE LAS HORMIGAS at Teatro Juan Ruiz De Alarcón

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“¿Emocionados? Yo tampoco.

La semana del futuro está a punto de comenzar en una de las peores instituciones educativas del país y es momento de elegir a un presidente para el consejo estudiantil. Sin embargo, a nadie le podría interesar menos, empezando el muy amargado director, a quien no deja de sonarle el celular, y terminando con una bola de adolescentes a quienes les emociona más una pizza que mejorar sus vidas. Entre ofensivos anuncios para shampoo y pequeñas maravillas contenidas en la enciclopedia del saber inútil, dos jóvenes candidatos dejaran su ira y angustia de lado para encontrar en una nutria la respuesta a cómo salvar al planeta Tierra.

“Vandalizaste un anuncio de shampoo?”

La crisis existencial en la que viven muchos jóvenes en la actualidad, producto de haber nacido en un planeta que pareciera estar a punto del colapso total, y los mecanismos que los adultos han desarrollado para encontrar cierta paz mental ante la incertidumbre global, se confrontan de manera ácida e hilarante en “El Peso de las Hormigas”. Escrita por David Paquet, y ganadora del prestigioso Governor General's Award, el equivalente canadiense al premio Pulitzer, a la excelencia en dramaturgia en francés, esta farsa es una potente crítica y un grito desesperado de alarma, que utiliza la risa como vehículo para la reflexión profunda ante la indiferencia en la que vive la mayoría frente a un mundo donde, por poner un ejemplo cualquiera, un pato mundialista recibe mayor cobertura mediática que las desapariciones forzadas.

“Están atrapados conmigo hasta el fin del mundo.”

Ante la muy real posibilidad de que Jeanne y Olivier pierdan las elecciones en contra de un compañero de clase que bien podría ser definido como algo menos que un neandertal, la adolescente neurodivergente y fúrica ante la vida unirá fuerzas con el joven aterrado ante la vida, y quien ha descubierto en una empleada ebria una gurú de vida, para cometer fraude electoral. Cuando el exhausto director los descubre y los confronta con la indiscutible realidad de lo que están a punto de hacer, los dos empoderados candidatos se quedan sin argumentos, pero con la esperanza de que las cosas quizá no estén perdidas, sin entender que la vida no juega de manera justa.

“Acabo de soñar que recibía de regalo a la Tierra muerta.”

Ya sea con una exmaestra de kínder que desea que sus alumnos de prepa canten la canción de Pitágoras, con un guardia de seguridad escolar políglota, o en voz de una chica enfurecida que a veces sólo desea jugar con muñecas, el humor que despliega Paquet, oscuro, punzante e hilarante a la vez, es directamente proporcional a la fuerza con que sus personajes capturan el sentir de diversas generaciones: la que ha heredado un planeta pospandémico, en guerra, contaminado, y empobrecido por la desmedida ambición corporativa, y aquellos que ya se han rendido ante el sistema y prefieren ocuparse de lavar ropa a pensar en cuán jodidas están las cosas. Aunado a esto, la forma en que “El Peso de las Hormigas” equilibra los discursos optimistas y pesimistas, la manera en que otorga medallas de mierda al mismo tiempo que ofrece un rayo de luz esperanzadora, abre la puerta para que el espectador llegue a sus propias conclusiones, se abra debate, antes de llegar a un igualmente hermoso y devastador, que nos recuerda que la compasión humana es la respuesta.

“Ahora que tenemos ganas de verte, tal vez tengamos ganas de escucharte.”

Ante la angustia de Olivier por un mundo en crisis, su madre decide llevar a su hijo a terapia. La solución del psicólogo es ponerle unos lentes que representan el eterno deslizar de dedos por la pantalla del celular. En la parte superior de un escenario circular se abren unas cortinas para revelar un marco rectangular en luz led, dentro del cual dos miembros del elenco escenifican desde realities de televisión sinsentido hasta el cantar una y otra vez una estupidizante canción del viral proyecto “musical” Fantomel. Desde una esquina del escenario, Yayo Villegas se encarga de sonorizar y musicalizar en vivo la puesta en escena, así como de dar voces a personajes terciarios, elemento que convierte al montaje en toda una experiencia auditiva fascinante ya sea con la mera fantasía sonora de cocinar un omelette imaginario, en dar voz a toda una turba de adolescentes que se deleitan en el insultar a sus compañeros o en querer pizza gratis, hasta el sonido de un arma de fuego que releja el sentir de una joven desesperada.

“¿Te das cuenta que una pizza ganará la elección?”

El principal punto que destacar dentro de la muy exitosa dirección de Angélica Rogel en “El Peso de las Hormigas” es la manera en que logra a precisión el tono de farsa que la dramaturgia demanda, tanto a nivel actoral como en escenificación. Libre de exageraciones que buscan la risa fácil, pero a la vez creando seres distorsionados, ridículos y patéticos que causan enormes carcajadas antes de dar una certera estocada al corazón, elemento vital dentro del género, la propuesta de Rogel es ágil y sumamente divertida, a la vez que es capaz de fortalecer la dura crítica que Paquet presenta. Una vez establecido esto, el trabajo que realiza Yayo Villegas en la musicalización en vivo de la puesta en escena es digna de una ovación de pie, un trabajo que merecería ser visto por separado por su complejidad, ingenio y precisión.

“El coeficiente intelectual no se suma, se divide.”

El eterno enojo con que Jeanne se presenta ante el mundo, uno donde gritar es mejor que hablar, se contrasta con la fragilidad con que le confiesa a su terapeuta un secreto que pondría en peligro su dura imagen. Olivier es un chico frágil, atemorizado por un hostil mundo imposible de controlar, que encuentra la tranquilidad en datos curiosos sobre cucarachas. Sin embargo, cuando las cosas parecen estar a punto de colapsar, el joven deja de lado sus miedos, se pone los dientes para morder la vida, y comienza a entregar medallas de mierda a todos aquellos que las merecen. Una empleada desparpajada y ebria arranca carcajadas, al igual que lo hace un maestro exhausto y que trata de cantar notas musicales sin llorar, pero cuando el amargado director revela las razones detrás de sus dolencias, un roto ser humano deja en claro el camino para salvar a la humanidad entera.

“Mamá, ¿cómo le haces para ser feliz?”

El trabajo actoral de Germán Bracco y Mariana López-Dávila como los personajes jóvenes en “El Peso de las Hormigas” equilibra el humor fársico con una la muy real dolencia que aqueja a la generación que representan. El resultado permite que a la vez se les tenga miedo o se les conmisere a los personajes, sean reflejo y caricatura, sean seres complejos que se disfrazan de sirena o de cerillo. A su lado, Mahalat Sánchez y Boris Schoemann se encargan de dar vida a toda una gama de personajes secundarios, como la mamá de Olivier y el director de la escuela. El trabajo que entrega Mahalat es sólido, ridículamente graciosa como una maestra que hace corazones con las manos, o patéticamente real como una ama de casa más preocupada por la ropa sucia que hay que lavar que por la guerra en Palestina. Sin embargo, la manera en que Schoemann da vida al director de la prepa, el arco dramático que desarrolla de tirano a nutria devastada, al mismo tiempo que es capaz de interpretar a una güera superficial o a una alcohólica pero inspiracional empleada, es una de las cartas más contundentes de toda la puesta en escena.

“Imagínate todo lo que es posible si una cucaracha puede vivir siete días sin cabeza.”

El mundo es un lugar horrible. Eso no significa que yo sea una persona horrible. Esta frase de El Juego que todos Jugamos de Alejandro Jodorowski ha sido una de las más importantes filosofías que el teatro me ha regalado y que llevo conmigo desde que vi la obra por primera vez a los 19 años. Sí, todo pareciera estar mal con el mundo. Sí, políticos, tecnócratas y multibillonarios merecen sus medallas de mierda, al igual que aquellos imbéciles que arrancan mantas de personas desaparecidas para resguardarse de la lluvia, luego de celebrar un partido de futbol. Sin embargo, somos muchos los que aun tenemos compasión que dar, que podemos iluminar al mundo con arte, con generosidad, con ofrecerle a una nutria un momento de compañía en su momento de mayor oscuridad.

DRAMATURGIA: David Paquet

TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN: Boris Schoemann

DIRECCIÓN: Angélica Rogel

ELENCO: Germán Bracco, Mariana López-Dávila, Mahalat Sánchez y Boris Schoemann

MÚSICO EN ESCENA: Yayo Villegas

DÓNDE: Teatro Juan Ruiz de Alarcón

DIRECCIÓN: Centro Cultural Universitario, Insurgentes Sur 3000.

CUÁNDO: Jueves y Viernes 20:00, Sábado 19:00 y Domingo 18:00 horas. Del 30 de mayo al 4 de julio y del 8 al 29 de agosto 2026.

COSTO: $150, aplican descuentos.

DURACIÓN: 80 minutos sin intermedio

'Photo Credit: Ricardo Castillo Cuevas'

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