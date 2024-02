Reciben Lucrecia Orensanz Y Mario Murgia El Premio Bellas Artes De Traducción Literaria Margarita Michelena 2023

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el gobierno del estado de Hidalgo, por medio de su Secretaría de Cultura, entregaron el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2023 a Lucrecia Orensanz y Mario Murgia en la Sala de Espera del Centro Cultural del Ferrocarril, en Pachuca, Hidalgo.

El presídium estuvo conformado por la secretaria de Cultura de Hidalgo, Tania Eréndira Meza Escorza; la coordinadora nacional de Literatura, Karen Villeda; la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Irma Balderas Arrieta; la presidenta de la Comisión de Cultura, Elvia Janeth Sierra Vite; la directora general de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Escritura y Oralidad, Nydia Ramos Castañeda; así como los escritores galardonados, quienes recibieron un reconocimiento por sus traducciones en las categorías de narrativa y poesía.

La traductora Lucrecia Orensanz agradeció a las autoridades por el trabajo que hay detrás de este reconocimiento, recordando que es el único de su tipo en nuestro país: “Para mí es un premio al oficio más que a las personas, es un premio a la profesión, a la posibilidad de generar literatura de esta manera, porque es una de tantas formas de generarla en nuestro país y en nuestro medio lingüístico cultural”. También destacó la diversa labor literaria de Margarita Michelena, quien fuera poeta, escritora, periodista, ensayista y traductora.

Refirió que su traducción a la novela Un océano, dos mares, tres continentes pertenece a un proyecto llamado “Las orillas desde las orillas. De África para América”, el cual consta de la traducción de seis novelas de distintos países africanos, el cual fue apoyado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte, mencionando que el autor, Wilfried N'Sondé, mandó sus saludos y está feliz de que su novela llegara a nuestro país: “Para él es importante que la traducción en México, que es la primera que se ha hecho al español de una de sus obras, haya cerrado el mismo camino del comercio triangular, ese trayecto que fuera doloroso en otros tiempos y de alguna manera lo vuelve sublime con su obra, que cierra su viaje pasando por México”.

Por su parte, Mario Murgia recordó la figura de Margarita Michelena, cuya memoria es larga como lo es su pensamiento, el cual transfigura al traductor en oráculo de sí mismo: “Es que escribir poesía y traducirla son la misma cosa, más allá de la añeja, manida e innecesaria controversia que se ha empeñado en enfrentar a la figura del poeta con la del traductor”.

Mencionó que tanto en la figura y la letra de la escritora hidalguense, así como en la de John Milton, autor de los poemas integrados en Sonetos y una canción, vivieron ambas figuras, la de traductor y poeta: “No sé si Margarita haya levantado algún libro con los versos yámbicos de John, pero estoy cierto de que sí los leyó entreverados en la poesía prosaica de su amado Baudelaire, cuyo Spleen de París tradujo ella como nadie más lo ha vuelto a traducir”.

Irma Balderas destacó que fue en marzo de 2018 cuando se celebró el convenio para instaurar el premio en reconocimiento a la labor y aportaciones de los traductores a la literatura, así como mantener vivo el legado de la escritora y traductora nacida en Pachuca en 1917. También agradeció la labor de la doctora Tania Meza y el gobernador Julio Menchaca Salazar, por dar continuidad al premio en su segundo año consecutivo tras no convocarse en 2021.

De igual forma, felicitó a los galardonados, destacando que la traducción enriquece a todas las culturas del mundo: “El papel de las personas traductoras en literatura es tan entregado, que estas personas comprometen no solo la mente, sino el corazón, la imaginación y la creatividad para entregarnos una obra en nuestra lengua, como si fuera la misma lengua en que fue escrito en su momento”. Finalmente, comentó que desde 2022 el premio también recibe obras traducidas en lenguas originarias de México, tema que no existía en convocatorias anteriores.

En tanto, la coordinadora Karen Villeda, a nombre de la directora general del Inbal, Lucina Jiménez, agradeció al gobernador el apoyo para este reconocimiento, y resaltó el gusto por regresar a Hidalgo, donde unos meses antes se realizó la entrega de la edición 2022 de este mismo premio.

El Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena se instauró en 2018, en honor a la ensayista en el marco del primer centenario de su natalicio. Escritoras y escritores como Nair Anaya (2018); Paula Abramo y Elisa Díaz Castelo (2019), Claudia Cabrera y José Miguel Barajas (2020), así como Mar Gámiz y Hubert Matiúwàa (2022) han recibido este galardón.

