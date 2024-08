Recibe Miguel Barquiarena El Premio Bellas Artes Sonora De Minificción “Edmundo Valadés” 2024

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el gobierno del estado de Sonora, por medio del Instituto Sonorense de Cultura, entregaron el Premio Bellas Artes Sonora de Minificción “Edmundo Valadés” 2024 a Miguel Barquiarena, por su obra El séptimo círculo.

En la ceremonia de premiación, realizada este lunes 12 de agosto en el Instituto Sonorense de Cultura, el presídium estuvo integrado por la directora general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas; el subdirector general de Bellas Artes del Inbal, Héctor Romero Lecanda; la jefa del departamento de Literatura y Bibliotecas del ISC, Roxana Fragoso, y por el ganador del certamen.

El autor Barquiarena subrayó que conoce y tiene muy presente la obra de Edmundo Valadés, pues gracias a su labor de difusión conoció a otros escritores y muchas formas de escribir relatos. Consideró muy valioso el hecho de que Valadés, ya teniendo talento y prestigio haya hecho una pausa en su labor creativa para promover obras ajenas.

Sobre la trama del libro, contó que El séptimo círculo hace referencia a uno de los nueve círculos del Infierno de Dante. “Dicho círculo tiene un segundo giro en su interior, donde se encuentra el bosque de los suicidas. Cada minificción trata sobre los castigos que sufren los artistas en ese bosque. Solo me concentré en artistas, de distintas épocas y disciplinas que, por desgracia, tomaron esa salida.

“Trabajé en este libro durante tres años. A veces sentía que algo no funcionaba y dejaba de escribir durante meses, después lo retomaba. Para estos textos usé una escritura en forma de prosa, pues para el tercer año de escritura me di cuenta que en mis libros anteriores tenía muchas variaciones de estilos y de diálogos: iba de los temas serios o crueles al humor. Entonces me empecé a sentir más libre, alterné recursos y eso daba una lectura más dinámica a los textos. En resumen, busqué una dinámica y un equilibrio funcional para tratar temas serios”, explicó.

Además, el ganador compartió que El séptimo círculo también conecta al público lector con una obra cumbre de la literatura universal: La divina comedia, de Dante Alighieri. “Tiene datos históricos, porque habla de artistas que, lamentablemente, se suicidaron. Un tema tabú que, a pesar de que en mis textos se aborda desde una ficción morbosa e irreverente, va a dejar a las personas lectoras un buen sabor de boca, pese a los amargos finales”.

Durante su participación, Romero Lecanda rememoró que en este 2024 se celebra la cuarta edición del certamen, el cual, dijo, representa la continuidad de la labor de Edmundo Valadés. También resaltó la importancia de este premio para la literatura nacional y, además, agregó que esta distinción también busca enaltecer y reconocer la importancia y el trabajo cultural que se hace en Sonora.

“En esta obra el autor va desvelando, a manera de estampas fotográficas, la causa, la forma, el contexto y los personajes involucrados en la vida artística y cultural que terminaron con su vida a través del suicidio. Recrea en franca ironía una atmósfera de pesadilla, pues el castigo de los suicidas será repetir o perpetuar el motivo por el cual decidieron terminar con su vida. En suma, el libro se convierte en una enciclopedia del suicidio contado a través de minificciones, donde ante los ojos del lector, de manera efectiva e inevitable, reaparecen esos momentos en los que tales personajes murieron, no sin vuelcos de ironía y de humor”, mencionó.

Por su parte, Aldaco Encinas agradeció a las autoridades del Inbal por su presencia y destacó: “Es un honor que nuestra entidad sea sede de este premio. Hay que recordar que Edmundo Valadés es originario de Guaymas, Sonora. Siempre tuvo la idea de promover la literatura de otros y en eso se distinguen pocos escritores. Él tenía una vocación especial, fue un escritor que dio a conocer a otros autores… Fue a través de su trabajo de divulgación que estos escritores se fueron conociendo y, como resultado, ahora son grandes figuras de la literatura nacional”.

Sobre el autor, refirió que es un escritor muy prolífico y que su minificción “es distinta, tiene una propuesta de investigación interesante, historia de la cultura, historia de la metodología y otros elementos. A las personas que escriben ensayo les irá muy bien saber que pueden compartir sus ideas también a través de la minificción”, agregó.

En su turno, Roxana Fragoso dio lectura al acta deliberativa del jurado —conformado por Cecilia Eudave, Lucila Herrera y José Luis Zárate— y recordó que esta obra fue la ganadora, ya que está construida bajo las premisas fundamentales del género de la minificción: brevedad, ingenio e intertextualidad, además de que emplea distintos recursos literarios y se destaca por sus finales eficaces.

