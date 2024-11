Ofrece La Muestra Nacional De Teatro Intensa Programación Para Público De Todas Las Edades

Una intensa actividad ha tenido la 44 Muestra Nacional de Teatro que se realiza del 7 al 16 de noviembre en Baja California Sur. La gran fiesta del teatro mexicano incluye la presentación de 25 puestas en escena, representativas de nuestra diversidad, además de espacios de reflexión e intercambio sobre las distintas teatralidades.

En un recuento de actividades teatrales, la jornada del 10 de noviembre comenzó en el Jardín Velasco con la obra El circo de las pulgas, obra de la compañía chihuahuense Títeres y marionetas El tenderete, una puesta en escena en la cual, al iniciar la función, ocurre algo inesperado, por ello las artistas desaparecen y el dueño del circo tiene que presentar el espectáculo, solicitando a los espectadores el uso de su imaginación. Con dramaturgia y actuación de Armando Samaniego Canive y la dirección de María del Pilar Georgina Cárdenas Ordaz.

Posteriormente, en el Teatro Juárez se presentó la obra Familia coyote, de la compañía veracruzana La Butaca Roja Colectivo Teatral que muestra cómo cada noche, cuando se reúnen las luciérnagas Iker y Nana, su abuela nahual, salen a observar juntos la Luna. Pero todo cambia cuando aparece un ser llamado Olvido y le dice a Iker que pronto deberá emprender un viaje hacia otro lado. Para ello necesitará la ayuda de su Nana, quien le heredará la capacidad de transformarse en coyote, antes de que ella ya no pueda recordar. De Pamela Ruiz Arias, con dirección de Diana Anaid Vázquez y con la participación de Iris Ladrón de Guevara, Adrián Granados, Víctor M. Robles y Rubén Reyes Gama.

La obra Pasaje Maíz llegó al Kiosco del Malecón, producida por la compañía jalisciense Armadilla Animal, que presenta una intervención callejera interactiva con títeres de gran formato, construidos con materiales vegetales, como el carrizo y el papel hecho a mano. La ligereza y fragilidad son características de su conceptualización y realización. Con dirección y autoría de Ixel Orozco y Cynthia Bordes, y la colaboración de Kärlek Ramos en la dirección, participan Alejandro Morán, Karyna Valle y Américo García.

Sorteo Local: Una obra para ganar la lotería atrajo la atención del público en el Centro Cultural Profesor Néstor Agúndez Martínez, de la compañía Autocultura de la Ciudad de México. Con autoría, dirección y actuación de Valeria Lemus y Diego Cristian Saldaña, es una obra de teatro documental y ritual de la buena suerte que cuenta la historia de la lotería en México y en el mundo como una estrategia de recaudación de fondos que podría financiar la producción artística.

La jornada finalizó en el Teatro de la Ciudad con la presentación de ¿Puedes verme?, producida por la compañía Puño de tierra de la Ciudad y el Estado de México. Representa la historia de Bárbara, una niña que ha crecido en medio del silencio y el duelo, y huye de su casa en búsqueda de sí misma. En su viaje se encontrará con otras niñas y niños invisibles. Haciendo comunidad y uniéndose a una búsqueda proactiva es como logra romper el silencio. Con dramaturgia y dirección de Valentina Sierra y actuaciones de Juan Carlos Medellín, Daniela Arroio, Valeria Fabbri, Malcolm Méndez, María Kemp y Demetrio Bonilla.

El lunes 11 de noviembre se escenificó Niñas Araña en el Teatro Juárez, una obra de la compañía de Aguascalientes, Náufraga Cine. Presenta la historia de tres amigas que viajan de su colonia periferial a los barrios de la gente rica. Lo que al principio pareciera ser una travesura se convierte en algo más complejo: ¿si ellos pueden tener cosas bonitas, por qué ellas no?

De Luis Barrales, adaptación de Bárbara Eguiarte, dirección de Aída Alonso y Gonzalo Quiroz, con la participación de Camila Mendoza, Daniella Magaña y Zoé Arellano.

La jornada del martes 12 comenzó en el Centro Municipal de las Artes con la obra ¿Ya viste el agua que está llorando ai?, obra de la compañía sonorense Colectivo Lo que viene del Sol, el montaje muestra un río que atraviesa nuestra tierra llamada Sonora y su corriente fluye envenenada. Las voces del río son parecidas al sonido del agua: ahí se encuentra su origen y su muerte; anteponen la sonrisa cordial y la mirada pa´delante, aunque broten, como el agua, espectros de aquel día. Autoría de Diana Renée, Gerardo Nevárez y Anitza García Palafox, dirección a cargo de Colectivo Lo que viene del Sol y con participación de Renée Gerardo y Anitza Palafox.

Este mismo día se presentó nuevamente la puesta en escena Sorteo Local: Una obra para ganar la lotería, esta vez en el Teatro Juárez.

Para finalizar, el público se dio cita en el Teatro de la Ciudad para apreciar la obra 404 Not Found, producida por la compañía de Nuevo León, Alejandría Colectiva, con dramaturgia, dirección y actuación de Cassandra Colis. A través de sus recuerdos, Cassandra narra la historia real sobre la muerte de su madre, desde sus sueños de niña, el dolor e incomprensión de su adolescencia, hasta la dificultad de ser una mujer adulta investigando la verdad sobre un caso ocurrido hace 17 años.

En el Encuentro de Reflexión e Intercambio (ERI) se han llevado a cabo las mesas Open Space 2 y La dulce y tierna rebelión de las cucarachas, en el Centro Cultural de la Paz.

