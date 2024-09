Obras Del Museo Nacional De Arte Dialogarán Con Renombrados Artistas De La Colección Pearlman

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de Arte (Munal), presentarán a partir del 12 de septiembre la exposición Diálogos de vanguardia. La Colección Pearlman en el Munal.

La muestra tiene por objetivo evidenciar los intereses, sensibilidad y tiempos que unieron a los artistas europeos y nacionales a través de 17 óleos de los fondos del Munal y del acervo del estadounidense Henry Pearlman.

Es así como formas, color, expresiones y geometría se darán cita en maestros del arte mexicano, como Félix Parra, Germán Gedovius, Joaquín Clausell, Dr. Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano. Por su parte, desde la Colección Pearlman estarán Vincent van Gogh, Amedeo Modigliani, Édouard Manet, Edgar Degas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir y Paul Cézanne.

Las piezas, que llegan a México por primera vez, son resultado de las adquisiciones que Henry Pearlman realizó durante tres décadas, junto con su esposa Rose, quienes nutrieron sus fondos con el trabajo de artistas postimpresionistas y que, desde 1976, se encuentra en comodato permanente en el Museo de Arte de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, Estados Unidos.

El proyecto evoca las Exposiciones Internacionales de entre siglos en París para acercar a los visitantes del Munal a los intereses de aquella Belle Époque que, desde la plástica, ponderó asuntos como el paisaje, el desnudo, el retrato, el cabaret y la vida cotidiana finisecular.

Los visitantes podrán apreciar estas obras maestras a partir del 12 de septiembre en las salas del segundo piso del recinto. Además, se contará con un nutrido programa académico que convoca a importantes especialistas e investigadores del arte moderno en Europa y México, así como un curso que profundizará en la vida y producción de estos grandes artistas.

Asimismo, las actividades educativas contemplan laboratorios de arte para establecer diálogos entre la exposición, personajes y temas a partir de dramatizaciones, danza, música y plástica. Para obtener información más detallada se pueden consultar las redes sociales del museo o visitar: munal.mx/es

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 h. Costo general: $90. Entrada libre a Inapam, menores de 13 años, personas con discapacidad, maestros y estudiantes con credencial vigente. Domingo, entrada libre.

