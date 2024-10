Niñas Y Niños Podrán Explorar El Recinto Que Alberga Al Museo Nacional De Arte Del INBAL

En el contexto de la colaboración que realiza el Museo Nacional de Arte (Munal), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el programa Alas y Raíces, este domingo 27 d octubre de 2024, a las 12:00 h, se realizará el recorrido Balada surrealista, en el que niñas y niños conocerán el recinto porfiriano.

“Es una exploración por espacio, en el que recorrerán los pasillos del museo para conocer su arquitectura y hacer poesía que se convertirá en imagen”, explica Claudia Vences Díaz, coordinadora de talleres del programa Alas y Raíces.

Detalló que la actividad, dirigida a infancias entre los 6 y 12 años —aunque también pueden participar visitantes de tres años en adelante, todos acompañados de un tutor— se centrará solamente en la arquitectura, la cual será el motor para “usar la imaginación, crear poesía e historias, pero también será un ejercicio para dibujar sueños”.

En entrevista, recuerda que la arquitectura del recinto del INBAL es muy rica: es un edificio histórico, construido por Silvio Contri e inaugurado durante el porfiriato para convertirse en el Palacio de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y tiene muchos elementos para observar y conocer, como las lámparas, los ventanales, las escaleras, entre otros.

En un primer momento será un ejercicio de observación para conocer los elementos y detalles que tiene el edificio, “porque, muchas veces, recorremos este tipo de monumentos arquitectónicos y no nos damos cuenta de sus particularidades”.

Agregó que a través de preguntas se buscará estimular la imaginación de los participantes: “Les invitaremos a imaginar historias, por ejemplo, ¿quién pudo vivir ahí?, ¿qué pudo haber sucedido? o ¿qué sucede por las noches? La idea es generar varios relatos”.

Además, durante el taller, que será impartido por el ilustrador Christian Reyes, los menores tendrán la oportunidad de dibujar sus historias y compartirlas: “La idea es que tenga libertad para que, con estos ejercicios, hagan suyo el recinto y le den vida con su imaginación”.

Finalmente, resaltó que la colaboración entre el Munal y el programa Alas y Raíces ha permitido gran diversidad de actividades dirigidas a las infancias: “Para nosotros es un gusto atender a niñas y niños dentro de ese espacio tan maravilloso que nos ha abierto sus puertas. Es un edificio histórico con una de las mejores colecciones de arte en México, al que llega mucha gente, por lo cual es un gusto continuar esta colaboración”.

Al subrayar que las actividades dentro de este programa son gratuitas, invitó al público a este recorrido: “Nuestra intención es ofrecer nuevas experiencias a las infancias en espacios públicos”.

El punto de reunión para ser parte de esta actividad será en la entrada del recinto, el cual se ubica en calle Tacuba núm. 8, Centro Histórico.

