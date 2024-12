NAVIDAD CON LA OCBA Concierto En El Que El Público Disfrutará Del Espíritu Decembrino

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), dependencia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presentará “Navidad con la OCBA”, bajo la dirección artística de Luis Manuel Sánchez, el 15 de diciembre de 2024, a las 12:00 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música. La entrada es gratuita.

“Con el concierto ‘Navidad con la OCBA’ queremos acercarnos al público que nos acompañó durante todo el año a nuestras presentaciones regulares y a quienes no nos conocen, pero quieren disfrutar de la época navideña escuchando obras que son emblemáticas y significativas, como El cascanueces, de Piotr Ilich Tchaikovsky, y otros villancicos tradicionales de la temporada. Esperamos que asistan al concierto con toda la disposición de escuchar, sonreír y gozar de la vida a través de la música de la OCBA”, comentó el director artístico de la OCBA, Luis Manuel Sánchez.

Al hablar de los pormenores del evento explicó que el programa se integra también por Paseo en trineo y Christmas Festival, de Leroy Anderson, y los estrenos en México de obras especiales para orquesta de cuerda con piano: Carol of the Bells, de Mykola Leontovych, y We Three King, de John Henry Hopkins Jr. “Son obras muy frescas y arreglos de estreno, además de piezas icónicas de la época navideña”, puntualizó.

“En la música que tocamos demasiado, y que siempre tenemos en la memoria, trabajamos una interpretación que atraiga al público y que los integrantes de la Orquesta también la disfruten mucho. La suite de Tchaikovsky es una obra que la han tocado todos los músicos, pero el reto está en encontrar esa frescura, además en una versión para orquesta de cuerdas que es especial, porque originalmente es para orquesta completa.

“Las obras de la época decembrina despiertan en el público alegría, sonrisas, ganas de escuchar música en vivo y qué mejor si el público que escucha este concierto y repite la experiencia con nosotros durante el próximo año. Y, si este recital motiva a que vayan a escuchar otras orquestas y música en vivo, la OCBA estará haciendo una labor importante en la creación de públicos, no solo hacia nuestra agrupación, sino dentro de la música de concierto”, puntualizó.

“Navidad con la OCBA” se llevará a cabo el 15 de diciembre de 2024, a las 12:00 h en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, con acceso libre a todo el público.

