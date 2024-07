María Hanneman Participará En El Ciclo Jóvenes En La Música, En La Sala Manuel M. Ponce

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), por medio de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, recibirán a la joven pianista María Hanneman Vera, quien ofrecerá un concierto en el marco del ciclo Jóvenes en la Música.

María Hanneman Vera, actualmente estudiante del Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler en San Lorenzo de El Escorial, en España, ha sido reconocida con 27 premios, tanto nacionales como internacionales y ha participado en más de 25 festivales. Con una impresionante trayectoria que incluye más de 60 recitales y conciertos, y colaboraciones con 13 orquestas, María ha tocado en escenarios como el Palacio de Bellas Artes, Carnegie Hall de Nueva York, Royal Albert Hall de Londres y el Mozarteum en Salzburgo.

El programa del concierto ofrecerá un recorrido por obras maestras del repertorio clásico para piano. La velada iniciará con la Partita núm. 1 en Si bemol mayor, BWV 825, de Johann Sebastian Bach, compuesta entre 1726 y 1730. Esta obra, parte del conjunto de seis “partitas” de Bach y es un ejemplo sublime de la música barroca, caracterizada por su estructura en forma de suite de danzas tradicionales.

A continuación, interpretará el Estudio, Op. 10 núm. 5, Teclas negras, de Frédéric Chopin, compuesto en 1830, el cual es conocido por la técnica virtuosa que requiere, especialmente por los rápidos arpegios en las teclas negras del piano, lo que representa un desafío técnico para el intérprete.

La primera parte del concierto concluirá con la Sonata en Do mayor, Hob. XVI: 50, de Joseph Haydn, escrita en 1765. Esta sonata es una muestra de la exploración de Haydn de las capacidades del pianoforte de su época, combinando delicadeza y energía en sus movimientos Allegro, Adagio y Finale: Allegro molto.

Tras un breve intermedio, el programa continuará con el Estudio, Op. 33 núm. 8 en Sol menor, de Sergei Rajmáninov, compuesto en 1911. Esta obra es parte de los Études-Tableaux, piezas que combinan el virtuosismo técnico con profunda expresividad.

Seguidamente interpretará el Intermezzo, Op. 118 núm. 2 en La mayor, de Johannes Brahms, escrito en 1893 y dedicado a Clara Schumann. El concierto finalizará con tres obras del compositor mexicano Manuel M. Ponce: Gavota (1901), Scherzino mexicano (1909) y Scherzino maya (1919). Ponce, uno de los compositores más significativos de México, buscó ennoblecer la música incorporando elementos de la música popular mexicana en sus composiciones, uniendo así la tradición clásica con la riqueza cultural de México.

El recital tendrá lugar el viernes 12 a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Los boletos tendrán costo de $20 y se podrán adquirir en taquillas del recinto o a través de Ticketmaster. Para más información se pueden consultar las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

