Los ángeles, Tema Que Aún Motiva A Las Nuevas Generaciones De Artistas Y Espectadores

Lo que consideramos vanguardia es el impulso de querer transformar el mundo, a través de las artes escénicas, visuales o literarias, las ideas, el conocimiento humano, etcétera, a partir de las sensaciones, las emociones; la vanguardia es un fenómeno cultural de enormes proporciones, aseguró el investigador Luis Rius, quien ayer, en el Museo Nacional de Arte (Munal), impartió la conferencia Los ángeles y la vanguardia.

Un caso concreto de lo anterior es el tema de los ángeles, que aún tiene algo que decir a las nuevas generaciones de artistas y espectadores: “pensando en el arte como algo en sí mismo, pero también en un vehículo de transformación”, aseveró.

El también ensayista e historiador del arte señaló que todos esos elementos se pueden apreciar en la exposición que actualmente se presenta en el Munal: Ángeles. Las huestes celestiales en la Tierra, que estará abierta hasta el 8 de septiembre de este año.

Dijo que los ángeles son mensajeros, seres que mantienen una relación entre los dioses y los hombres y que en esta muestra colectiva se apoderan de un magnífico escenario para celebrar la convivencia en varios tiempos.

Los ángeles expuestos en el Munal “nos cantan a nosotros con una carga emocional que contrasta con el pathos europeo” y se asemeja a la actual muestra individual de Anselm Kiefer en Florencia: Ángeles caídos. “Los artistas son los ángeles de la historia”, según Kiefer.

Entre los artistas que exponen en el Munal resaltó a Carmen Parra, dueña de un color mucho más liberado, contemporáneo, digamos, y cuyos ángeles evocan el pasado, digno de enaltecerse; y Maribel Portela, a quien le ha seguido la huella.

Además, están Luis Juárez, Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, Miguel Cabrera, Manuel Ocaranza, Chucho Reyes, Jesús Guerrero Galván, Manuel Álvarez Bravo, Juan Soriano, Mathias Goeritz, Cordelia Urueta (quien en los últimos años de su vida hablaba con los ángeles), Gunther Gerzso, Mariana Yampolsky, Luis Ortiz Monasterio y Javier Marín, entre otros.

En su conferencia, Luis Rius también habló sobre Paul Klee, Walter Benjamin, Marx (“Todo lo sólido se desvanece en el aire”), T. S. Elliott, entre otros autores vinculados con la vanguardia. Finalmente, aseguró que el romanticismo es la raíz de todas las vanguardias, es la gran liberación del arte.

La conferencia de Rius formará parte de los textos curatoriales del catálogo de la exposición que próximamente se dará a conocer.

El Museo Nacional de Arte se ubica en Tacuba 8, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

