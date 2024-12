Los Públicos Aprenderán A Crear Cajas Surrealistas Con Base En El Proceso Artístico De Alan Glass

Los públicos que visiten la exposición Alan Glass. Sorprendente hallazgo en el Museo del Palacio de Bellas Artes, podrán experimentar las posibilidades creativas del box-art (arte en cajas) a través de la actividad El universo de Alan Glass, que se desarrolla los viernes de 13 a 15 horas, hasta el 21 de febrero, en el Área de Murales del Palacio de Bellas Artes.

El equipo de mediación del Museo Palacio de Bellas Artes detalló que el taller parte del análisis de conceptos y técnicas presentes en la obra de Alan Glass, con el objetivo de desarrollar una actividad en la que los públicos puedan sumergirse en el imaginario creativo del artista y crear sus propias cajas surrealistas.

Para el diseño de esta actividad, se llevaron a cabo modelos de prueba mediante el análisis del tipo de cajas, medios de ensamblaje y objetos encontrados, así como narrativas visuales que se construyen a través de éstos.

“Desde su infancia, Alan Glass tenía una fascinación por los objetos. Para él, las cosas eran más que un medio para resolver alguna necesidad (una visión común para los dadaístas y surrealistas). A través de los objetos y su ensamblaje, creó historias, o como algunos de sus amigos decían, ‘poemas visuales’. De este modo, coleccionó objetos específicos de diferentes latitudes, algunos con un trasfondo histórico, técnico o simbólico”, explicó el equipo de mediación del Museo Palacio de Bellas Artes.

El trabajo con los públicos estará enfocado en conectar objetos y ensamblarlos para poder crear narrativas, historias o cartografías que los dirijan a otras dimensiones de la imaginación.

Luego de aproximarse a uno de los ejercicios creativos en la trayectoria de Alan Glass y conocer los retos que significa articular los objetos entre sí para darles una nueva lectura, las y los participantes podrán llevarse su propia caja surrealista.

“La mayoría de las obras de la exposición son cajas surrealistas, por ende, tomamos como referencia obras como Indaga en tu interior (1972), Zigurat polar (2001) o Reina Isabel con escarabajos (1966). A partir de ellas, tomamos como referencia la composición, así como el ensamblaje de los objetos”.

Para el desarrollo de esta actividad se utilizan seis cajas de madera con compartimientos y los siguientes elementos: dados, cuerdas, tela, recortes de revistas, cajas de cerillos, pinzas de ropa, plantas artificiales, fichas, animalitos de plástico, huevos de plástico, soldaditos, imanes con imágenes, frascos, botones, focos, hojas de papel dorado o brillante, figurillas de yeso, listones, insectos de plástico, stickers de flores, canicas, llaves y amuletos. Además, para hacer un registro de la actividad realizada, se utiliza una caja para hacer una toma fotográfica.

