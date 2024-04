Les Desertores, Del Laboratorio De Artistas Sostenibles, últimas Funciones En La Sala Xavier Villaurrutia

Enter Your Email to Unlock This Article



Esta es una obra de teatro documental queer que abre la discusión de la identidad del género, el cuerpo, la disidencia, desde y con infancias y juventudes transgénero. Este ensamble queer comparte sus experiencias al desafiar los guiones y roles de género preestablecidos que dictan cómo sentir, pensar y vivir. Les desertores busca trascender las identidades fijas y abrir espacios para relaciones y vínculos no binarios, mutables y transespecie.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro y L.A.S. -Laboratorio de Artistas Sostenibles, presentan Les desertores [Documental escénico con infancias y juventudes trans], con dramaturgia y dirección de Laura Uribe, dirección de arte a cargo de Sabina Aldana y las actuaciones de Samantha Channel Cantú, Dan Escárraga, Dan Nicolás Fonseca y Andrea Vázquez.

Funciones hasta el 21 de abril, sábados y domingos a las 13:00 h, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

Les desertores fue creada a partir de un laboratorio de experimentación teatral con infancias y juventudes trans: Estx cuerpx que (re)existe. Esta actividad formó parte de una residencia que ofreció L.A.S., titulado Cuerpo, género, disidencias y biodiversidad, como parte del programa de Residencias Artísticas del Centro Cultural Helénico en 2023.

En entrevista, la dramaturga y directora Alejandra Uribe, comentó: “Esta puesta en escena, desde una propuesta experimental contemporánea, cuestiona el género, entendiéndolo como un constructo social y como una dictadura política que ha anulado la vida, la existencia y la biodiversidad”.

“Esta puesta en escena busca imaginar nuevas formas de representarnos, cuestionando los cis-temas de representación binarios y la representatividad, visibilizando experiencias, actos de resiliencia y (re)existencia personales y colectivos de estas disidencias sexogenéricas que han desafiado al cis-tema heteropatriarcal imperante, tanto en su expresión de género como en sus prácticas de vida”.

“La teatralidad atravesada por lo real, la autobiografía y autoficción, son la base conceptual de Les desertores, la cual se construye a partir de biodramas de infancias y juventudes que han optado por ser desertores de género, quienes revelan su lucha para hacer frente a la crueldad que han experimentado en sus hogares, escuelas y dentro de sus propios cuerpos, compartiendo experiencias personales basadas en hechos reales, que se transforman en experiencias colectivas y por ende políticas”, continuó Uribe.

“Paralelo a ello, la obra pone a discusión la influencia del ser humano en la crisis climática que ha llevado, entre otras cosas, a la extinción de especies animales, generando una analogía con la transfobia, que al igual que el cambio climático, es provocada y ejercida por el ser humano”, finalizó la directora.

Los creativos que se sumaron para crear Les desertores son Mauricio Rico en el diseño de movimiento escénico, Claudia Arellano en el diseño sonoro y asesoría vocal, An Beltrán en el diseño de iluminación y video, Maricela Estrada en la asesoría en peluquería y maquillaje, y Karla Flores en la asistencia de dirección.

Así mismo, todo el proceso de investigación y creación estuvo acompañado y asesorado por Tania Morales, directora de la Asociación de Infancias Trans.

