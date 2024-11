La Tallera Será Anfitriona De Conversatorios De Reflexión Sobre El Espacio Público

Durante noviembre, La Tallera, espacio expositivo del Proyecto Siqueiros en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, llevará a cabo una serie de conversatorios sobre el espacio público: qué es, quiénes lo manejan y quiénes pueden hacer uso del mismo. De manera específica, se busca conocer la importancia de La Tallera como un espacio público al que se puede tener acceso de manera gratuita como parte de la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), indicó José Valtierra, subdirector de La Tallera.

Desde su perspectiva, es importante conocer quién determina qué es un espacio público; por ello, en colaboración con El ojo cuadrado, un colectivo interdisciplinario, se decidió armar una serie de conversatorios con la participación de especialistas que examinarán, desde diferentes ángulos, las posibilidades de uso y aprovechamiento de este bien común.

El 9 de noviembre se llevará a cabo la inauguración, a las 11:50 h y, posteriormente, a las 12:00 se efectuará la charla Espacio público: realismo mágico y mitos políticos, con Carla Alexandra Filipe, del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Nacional Autónoma de México. A las 12:45 h será la conferencia El espacio público como debate público, con Edgardo Ganado Kim, investigador independiente, y con la moderación de Marcos Limenes, artista visual y fundador del grupo interdisciplinario El ojo cuadrado.

El sábado 16 de noviembre, a partir de las 12.00 h, inicia el conversatorio El diseño del espacio público, con Miquel Adriá, fundador y director del proyecto Arquine; y a las 12:45 será la charla El valor comunitario de la arquitectura pública, con Cristina Faesler, investigadora independiente, y José Valtierra como moderador.

El sábado 23 de noviembre a las 12:00 h se abordará el tema El espacio público privado, caso de estudio: primer cuadro de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, con Gerardo Gama y Miguel Ángel Cuevas, docentes e investigadores de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México. A las 12:45 se abordará el tema Altas y bajas. Lo público y lo privado, con Marcos Limenes, artista visual, y la presentación de José Valtierra.

Valtierra indicó que serán dos ponencias por cada sábado y se contará con grandes especialistas en el tema, donde se analizará el uso del espacio público dentro de los imaginarios y desde la concepción y experiencia de cada uno de los ponentes sobre cómo perciben el uso de este bien común.

Asimismo, se conocerá su gestión, por ejemplo, desde la mirada de los ambulantes de Cuernavaca y conocer cómo los espacios han sido invadidos por ellos; asimismo, revisar el aprovechamiento del espacio público y hasta dónde se extiende este derecho público, indicó.

También se llevará a cabo la presentación de la edición número 12 de la publicación Biombo negro. Revista de literatura negra, el 9 de noviembre a las 18:00 h, en la que participará Lourdes Hernández, viuda del artista visual Felipe Ehrenberg, quien fuera fundador de la revista. Asimismo, se recordará a Armando Vega-Gil, Antonio Helguera y Carmen Ruiz, fundadores y precursores de la publicación.

Lourdes Hernández señaló que este número se realizó en homenaje a los fundadores de la revista, quienes serán recordados en la charla destacando los ideales que motivaron su creación. Participarán Lourdes Hernández, Magdalena Flores Peñafiel, Maylo Colmenares, Mayra Cebreros, Ricardo Guzmán Wolffer, Roberto Hernández y Rosina Conde, que forman parte del equipo editorial conocido como “Los comensales del crimen”.

Indicó que el último número se publicó en 2011, por lo que 13 años después se está sacando este siguiente número, en el que se incluye un cuento inédito brasileño relacionado con el tema de la violencia y otros relatos que navegan por los llamados géneros menores, como la literatura del horror y del suspenso.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More