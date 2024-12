La Orquesta Sinfónica Nacional Ofrecerá Gala Musical Para Cerrar El Año Dual México-Italia

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), celebran los 150 años de relaciones diplomáticas entre México e Italia con el concierto Paisajes atemporales en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el cual se llevará a cabo los días 6 y 8 de diciembre a las 20 h y 12:15 h, respectivamente.

Como parte de su segunda temporada 2024, participará la flautista italiana Silvia Careddu, quien debuta en México con la OSN e interpretará el concierto para flauta de Jacques Ibert.

Para celebrar el inicio de las relaciones diplomáticas que se establecieron desde 1874, se interpretará por primera vez en México Son Perpetuum, del compositor mexicano Francisco Cortés Álvarez, quien a propósito de su obra escribe lo siguiente:

“Desde México y hasta la Argentina, numerosos países latinoamericanos comparten una sólida tradición de música en compás de 6/8 que surgió de la mezcla de las tradiciones musicales de España, las culturas nativas y los descendientes de africanos. En esta tradición musical hay un recurso rítmico constante que no es exclusivo de este tipo de música, pero que ciertamente es una de sus principales características: la hemiola. Durante los últimos cinco años he estado trabajando en el Centro de Música Latinoamericana de la Universidad de Indiana y mi obra Son Perpetuum, es una abstracción de los múltiples estilos que han influido en mi trabajo compositivo durante mi doctorado.

“Ritmos como el son huasteco, el landó y la zamacueca, entre otros, se mezclan en un energético torrente de color, textura y armonía en movimiento perpetuo. Son Perpetuum no tiene pausas, no baja de velocidad, es siempre energética. El interés de la pieza depende de una amplia variedad de rangos tímbricos, texturales, armónicos, dinámicos y de registro”, agregó.

Como segunda obra tendrá lugar el concierto para flauta con tres movimientos: Allegro, Andante y Allegro scherzando. A continuación se estrenará en México la obra Estelas de Tikal, del compositor guatemalteco Ricardo Castillo (1891-1966). Una obra dedicada a Tikal, más antiguamente, Mutul, la ciudad más importante de la civilización maya y un espléndido hito de su grandeza cultural.

Posteriormente, la agrupación del Inbal, en colaboración con la Banda Sinfónica de la Marina Armada de México, cierra su presentación con Pinos de Roma, del compositor italiano Ottorino Respighi (1879-1936). Esta es la primera obra musical de la historia que requiere la intervención de sonidos grabados previamente (el canto de un ruiseñor). Se compuso en 1924 y se estrenó el 14 de diciembre de ese año en el Augusteo de la capital italiana, bajo la dirección de Bernardino Molinari.

La notable carrera de Silvia Careddu comenzó con una resonante victoria en el 56º Concurso Internacional de Música de Ginebra, donde ganó por unanimidad el Premio del Público.

Esta prestigiosa victoria la llevó a recibir una invitación de Lorin Maazel para convertirse en la flautista principal de su recién fundada Filarmónica Arturo Toscanini. Silvia pasó a ocupar el mismo puesto distinguido con la Konzerthausorchester de Berlín, la Sinfónica de Viena y la Filarmónica de Viena. Desde 2021 ha sido la flautista principal de la Orquesta Nacional de Francia en París.

Cabe destacar que los boletos de este y todos los programas se podrán adquirir por medio de Ticketmaster o directo en las taquillas del Palacio de Bellas Artes. Los precios de las entradas a estos conciertos van de los $80 a los $200 y se podrán conseguir diferentes descuentos en taquillas del recinto, además del 2x1 que la boletera ofrece los jueves. De igual forma saldrán a la venta anticipadamente abonos que incluirán los ocho programas que comprenden la temporada.

