La Orquesta De Cámara De Bellas Artes Inicia Su Segundo Ciclo Social La OCBA Contigo

En el marco de su ciclo social La OCBA contigo, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes ofrecerá tres conciertos gratuitos abiertos a todo público; dos en el Jardín Escénico, del cual uno será una Función Relajada, dirigida principalmente a personas neurodivergentes, así como otro más en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM. Con un repertorio de estreno, la OCBA se presentará ante audiencias de todas las edades, quienes podrán disfrutar de obras nunca interpretadas en México.

El repertorio está compuesto por: The Golden Gateway, de Brian Balmages; Elementa, de Soon Hee Newbold; Storm Flight, de Steve Parsons; Strange Twists and Devious Turns, de Peter Sciaino; Metal Rhythmico, de Kirt Mosier; The Sound of a Sound, de Richard Meyer, y Perseo, de Soon Hee Newbold. Las funciones se llevarán a cabo el miércoles 4 de septiembre en la Sala Xochipilli de la Facultad de Música de la UNAM. El jueves 5 de septiembre en el Colegio Jesús de Urquiaga, IAP, un colegio que atiende a niños en situación vulnerable.

El domingo 8 a las 12:00 horas y lunes 9 a las 10:00 horas se llevarán a cabo presentaciones en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Paseo de la Reforma y Chivatito. Además de los mencionados conciertos abiertos a todo público, la OCBA ofrecerá un concierto especial a la comunidad de alumnos del Colegio Jesús de Urquiaga, una IAP cuyo objetivo es brindar educación de calidad a niños y jóvenes en situación vulnerable. Con este ciclo, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes cumple con el eje transversal de inclusión, diversidad e igualdad, así como la atención a las infancias.

