La Obra De Brujas Y Escobas, Ganadora Del Premio Nacional De Danza Guillermo Arriaga 2024

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), instancias colaboradoras en la organización del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XLI Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, llevaron a cabo la etapa final de dicho certamen la noche del sábado 7 de septiembre de 2024.

Las cinco coreografías seleccionadas en la etapa de Eliminatorias se presentaron en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave en la ciudad de Xalapa, como parte de las actividades de la novena edición del Encuentro Nacional de Danza (ENDMéxico 2024).

Al finalizar la escenificación de las piezas Apéndice, Ocre la línea ha muerto, De brujas y escobas, Atopia y ¿Por qué no le preguntamos a los que se murieron?, tuvo lugar la deliberación por parte de los miembros del jurado y posteriormente se anunciaron los galardonados para las categorías estipuladas en este premio.

El acto de entrega de reconocimientos fue presidido por la coordinadora nacional de Danza, Nina Serratos Zavala, en representación de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López. El presídium también lo integraron el rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, José Antonio de los Reyes Heredia; la coordinadora general de Difusión de la UAM, Yissel Arce Padrón; Silvia Alejandre Prado, secretaria de Cultura del Estado de Veracruz; y los jurados para la XLI edición del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga: Erika Alejandra Suárez García Wigueras, Alejandra Ramírez Ramírez y José Miguel Ángel Mancillas González.

Alejandra Ramírez expresó que los jurados pudieron asegurar con certeza que la danza contemporánea mexicana es sinónimo de esfuerzo y un manifiesto vivo que asegura futuro. “Desde la responsabilidad asumida para observar y analizar, mientras se comparte vida en esa muy individual relación que sucede cuando se atestigua algo y con plena conciencia de que cada generación definirá su quehacer en el arte: ¡que viva la danza!”, concluyó.

Por su parte, Miguel Mancillas anunció las menciones especiales consideradas por el jurado. En el rubro de Música se otorgó a Patricio Cortés Carvallo y Rocío Rojas Arce por la obra Polvo, a cargo de la compañía A Poc A Poc (Ciuidad de México), mientras que la segunda mención especial fue para la bailarina Alejandra López Guerrero por la obra Apéndice, de Producciones La Lágrima (Sonora).

Cada uno de los miembros del presídium anunció e hizo entrega del reconocimiento a los seleccionados en las categorías calificadas en el certamen. Ana Pau Reyes, Diego Gómez y José Luis Quetzal de la obra Ocre la línea ha muerto (Veracruz) fueron galardonados por Música Original Destacada; la obra Apéndice (Sonora) obtuvo el reconocimiento por Iluminación Destacada para Jesús Maldonado León; Rosa A. Gómez de la obra ¿Por qué no le preguntamos a los que se murieron? (Ciudad de México) fue reconocida por Dramaturgia Coreográfica Destacada; mientras que Elisa Romero Ramírez de la pieza De brujas y escobas (Ciudad de México) y Johan Axel del Castillo Flores de la obra Atopia (Ciudad de México) y fueron acreedores a los reconocimientos de Bailarina y Bailarín Destacados, respectivamente.

Finalmente, Nina Serratos y José Antonio de los Reyes anunciaron el premio a la propuesta coreográfica ganadora del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2024, mismo que fue destinado a Paulina Espinosa por la pieza De brujas y escobas. La obra está inspirada en los libros Calibán y la Bruja y Brujas, Caza de Brujas, y Mujeres, de la activista y teórica feminista Silvia Federici, acerca de la persecución a las mujeres acusadas de brujería.

Dicha pieza invita a la reflexión sobre el peligro de la normalización de la violencia, a través de una metáfora en la que la mujer tiene la facultad de convertir una escoba en un arma de lucha, de poder, de ternura o, incluso, en su propio lecho de muerte.

En representación de la directora general del Inbal, Lucina Jiménez, la coordinadora nacional de Danza celebró la competencia y la comunidad que ha surgido a lo largo de los años en cada una de las ediciones del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga.

“El que este premio alcance la edición número 41 no es una casualidad, se trata de un hito significativo que no solo marca la longevidad de este evento, sino también la continuidad, y la solidez de la colaboración entre dos instituciones cuya misión en común es cultivar el talento y la creatividad: la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

“Asimismo, hay que recordar que esta edición del Premio Nacional de Danza se articula como epicentro de otra actividad de gran envergadura, que es el IX Encuentro Nacional de Danza y que, a pesar de ser mucho más joven que este certamen, también se erige como un espacio que hace converger la creatividad y el talento de creadoras y creadores escénicos que desafían las convenciones y han llevado la danza contemporánea a nuevas alturas”, refirió.

En tanto, el rector general de la UAM expresó que este concurso ha crecido año con año en relevancia e impacto, y que se trata de un ejemplo claro de cómo el arte y la cultura unen voluntades, talentos y corazones en torno a una causa común: la creación, desarrollo e impulso artístico en México.

“Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por su invaluable colaboración. Juntos, el Inbal y la UAM han impulsado este certamen, el cual es hoy un referente en la danza contemporánea. Esta alianza es una muestra del compromiso que nuestras instituciones tienen con el arte, con el talento emergente y con la innovación cultural”, concluyó.

El programa de actividades del ENDMéxico 2024 seguirá hasta el próximo 10 de septiembre. Consulta la cartelera en danza.inba.gob.mx; síguenos en redes sociales @danzainbal; programación sujeta a cambios.

