La OCBA Estrena En México El Octeto De Cuerda En Si Bemol Mayor, Op. 25, De Max Bruch

Con el estreno en México del Octeto de cuerda en Si bemol mayor, Op. 25, de Max Bruch (1838-1920) y el Octeto de cuerdas en mi bemol mayor, Op. 20, de Felix Mendelssohn (1809-1847), en el 215 aniversario de su nacimiento, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) ofreció el programa 2 de su segunda temporada 2024, denominado Cuerdas del romanticismo, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, bajo la batuta de Luis Manuel Sánchez Rivas.

Max Christian Friedrich Bruch (6 de enero, 1838–2 de octubre, 1920) fue un compositor y director de orquesta alemán, célebre por su Concierto para violín n.º 1 y por su Fantasía escocesa. En 1852, cuando solo tenía 14 años, compuso su primera sinfonía y un cuarteto de cuerdas, lo que le valió un premio de la Fundación Mozart. En los 10 últimos años de su vida, Bruch renunció a sus cargos y se dedicó por entero a la composición. Entre sus obras más importantes se encuentran sus conciertos para violín, entre los que destaca por su popularidad el Concierto en Sol menor.

También son muy conocidas hoy en día sus Variaciones sobre el Kol Nidre, para violonchelo y orquesta. Bruch compuso otras muchas obras que fueron populares en su época, como sus tres sinfonías y otras obras orquestales, sus óperas —entre ellas especialmente Loreley— y sus obras corales. En esta ocasión la OCBA presentó el estreno en México de su obra póstuma Octeto de cuerda en Si bemol mayor, Op. 25.

Por otra parte, Felix Mendelssohn escribió su Octeto de cuerdas en Mi bemol mayor, op. 20, en 1825. Tenía entonces 16 años e ideó la pieza como regalo de cumpleaños para su amigo y maestro Eduard Ritz (1802-1832). El octeto sufrió una revisión en 1832 y se estrenó en 1836. La partitura requiere un cuarteto cuerdas dobles y una interpretación estándar de la pieza dura aproximadamente media hora.

Existen manuscritos de las composiciones del joven prodigio a partir de los 11 años. Se trata de canciones, sonatas y 12 sinfonías para cuerdas que datan de los años 1821-23. Cada domingo se realizaban conciertos en la residencia de Mendelssohn. En ellos generalmente tocaban una pequeña orquesta y solistas a los que a menudo se unían Felix y Fanny Mendelssohn.

El niño escribió varias óperas en miniatura y sinfonías para estas ocasiones. De ellas nos han llegado 12 sinfonías para cuerdas y una sinfonía en un movimiento, que no fueron publicadas en vida del compositor, pues éste, severo autocrítico, las consideró meros ejercicios de composición sin valor artístico.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More