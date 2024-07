La Compañía Nacional De Teatro Ofrecerá Presentación Especial De La Obra El AntiPalomas

Enter Your Email to Unlock This Article



La Compañía Nacional de Teatro (CNT), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ofrecerá el sábado 20 de julio, a las 12:00 h, una presentación especial gratuita de su obra El AntiPalomas, una historia multifamiliar de Enrique Olmos de Ita, bajo la dirección de Daniela Arroio, la cual se encuentra en proceso de construcción.

Esta actividad forma parte del último día de la Residencia de verano de la CNT en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque (CCB), recinto en el cual, desde el 6 de junio del presente año, se han presentado únicamente puestas en escena a cargo de la Compañía del Inbal.

El AntiPalomas es parte del Programa para Jóvenes Audiencias, cuyo objetivo es acercar a públicos infantiles y familiares nuevas puestas en escena ofrecidas por la CNT. “[Esta obra] es un proyecto que surge desde el deseo de la Compañía Nacional de Teatro de generar obras de teatro para jóvenes audiencias”, comparte Daniela Arroio, directora de la puesta en escena.

Esta es la segunda obra que la CNT realiza como parte de este programa, en tanto que la primera fue Y fuimos héroes, de Maribel Carrasco. “Me emociona pensar que la Compañía Nacional de Teatro tenga esta puerta abierta a espectáculos para jóvenes, que antes no tenían o tenían muy poco. En este sentido, este proyecto ya es una fiesta en sí misma para el público y, también para los integrantes de la Compañía”, agrega Daniela Arroio.

“El texto habla sobre las familias contemporáneas. En los últimos años —no porque no existieran— se les está dando voz a otro tipo de familias. Familias de parejas del mismo género, familias de madres o papás independientes, familias de muchos matrimonios con muchos hermanos… y esta obra trata justo de eso: de la diversidad familiar y de la importancia de hablar de las diversidades familiares”.

La historia trata de una niña de 10 años llamada Renata —fan de los libros de Agatha Christie— que, de pronto, ve que algo raro está pasando en su familia. No entiende bien qué, y va descubriendo que su mamá y su papá tienen un tipo de familia que ella no conocía.

“Siento que es un texto que tiene un montón de espejos donde las niñas, los niños y los adultos también se puedan reflejar”, expresa la directora. “Muchas veces pensamos que el teatro para jóvenes audiencias es para que vayan los jóvenes y los papás se echan la siesta. Pero, a mí me gusta pensar que más bien es un teatro para toda la familia. Porque, al fin y al cabo, lo que tenemos ganas es de abrir conversaciones con todas las familias”.

En esta presentación especial —a pesar de que no se verán en escena las versiones finales de la escenografía, vestuario, utilería o música de la obra—, las y los asistentes podrán disfrutar del texto de El AntiPalomas de principio a fin, con trazos y juegos escénicos.

“Al iniciar les contaremos que es una obra en proceso; que algunos actores se saben unas escenas y otros no. Al final, tendremos un diálogo con las familias que se quieran quedar para saber qué opinan, qué les gustó y qué no, qué les hizo pensar. Y, a través de esas charlas, nos regalarán un montón de información para ver qué camino seguir en el proceso de la puesta en escena hasta el [día del] estreno”, explicó Daniela. “Siento que es una oportunidad que pocas veces se da”.

La directora resaltó el ánimo que existe entre el elenco y el equipo creativo de mostrar su trabajo a las y los asistentes, y de escucharlos. “Es una presentación que invita al público a que nos retroalimente con su opinión. En el lobby del Teatro del Bosque Julio Castillo se conversará con cada uno para ver si es necesario modificar cosas del texto, si hay situaciones que no se entienden o si ciertos acercamientos a los personajes funcionan o no. También tendremos un código QR con un brevísimo cuestionario, por si hay familias que no se pueden quedar, pueden tomar el código QR y en su casa responder las preguntas sobre la obra”, concluyó.

El montaje contará con la participación del elenco estable de la CNT: Miguel Ángel López, Marissa Saavedra, Dulce Mariel, Salvador Carmona y Ana Karen Peraza. Con diseño de escenografía y de vestuario de Mario Marín, diseño de iluminación de Ana Luisa Gama, diseño sonoro y música original de Edwin Tovar (músico residente de la CNT); con Ondina Gutiérrez como productora residente y Roberto Pichardo en la asistencia de dirección.

La presentación especial de El AntiPalomas tendrá lugar el sábado 20 de julio, a las 12:00 h, en el Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. Entrada libre con previo registro al correo publicos.cnteatro@inba.gob.mx

