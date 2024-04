Khamsa Llega Con Su Propuesta Etnocontemporánea Al Teatro De La Danza Guillermina Bravo

Enter Your Email to Unlock This Article



En el marco de la temporada ¡Viva la Danza, Viva!, la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Danza, presentan las funciones del programa dancístico Antología coreográfica. Khamsa, XV Aniversario, de la agrupación mexicana Khamsa. Espacio de Danza y Creación Escénica.

Del jueves 11 al domingo 14 de abril, jueves y viernes a las 20:00 h, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00, la compañía liderada por la coreógrafa Aline del Castillo celebrará el décimo quinto aniversario de su formación presentando una selección de piezas icónicas de su repertorio, representadas por bailarinas y compañías que forman parte de la escena de la danza oriental desarrollada en México.

En 2008, Khamsa se estableció como un sitio para la creación coreográfica y de artes escénicas en la Ciudad de México. El estilo distintivo de su propuesta coreográfica es denominado por su directora artística y fundadora, Aline del Castillo, como danza etnocontemporánea, ya que surge de la reinterpretación de las danzas orientales.

“La danza etnocontemporánea surge de la búsqueda de nuestra identidad como bailarinas mujeres, mexicanas, con una enorme influencia multicultural”, refiere Del Castillo.

La coreógrafa y directora menciona que el programa que ofrecerá la agrupación en el Centro Cultural del Bosque busca el disfrute y conexión emocional con las y los espectadores. Esto se pondrá de manifiesto en piezas como Terracota polifonía, Flamenco oriental, De hadas, ninfas y sirenas (fragmento) y Nefelibata, entre otras que serán interpretadas.

Las piezas incluidas en Antología coreográfica. Khamsa, XV Aniversario pretenden brindar una muestra de la trayectoria de 15 años con la que cuenta Khamsa. Éstas han sido tanto creaciones colectivas, a cargo del Laboratorio Khamsa Dance Project, como de las coreógrafas Daniela García, Wendy del Castillo y la propia Aline del Castillo Pérez.

Consulta cartelera en danza.inba.gob.mx y redes sociales @danzaInba; programación sujeta a cambios.

