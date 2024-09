Integrantes Del EOBA Recibirán Clase Magistral A Cargo Del Cantante Stefano De Peppo

Para fortalecer el eje temático del el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura sobre Capacitación, Entrenamiento y Actualización y continuar con el desarrollo profesional de los integrantes del Estudio de la Ópera de Bellas Artes (EOBA), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Inbal, a través de la Compañía Nacional de Ópera (CNO), recibirán la clase magistral Repertorio y dicción italiana, impartida por el cantante Stefano de Peppo.

Esta clase magistral tiene la finalidad de compartir técnicas y herramientas a emplear en su desarrollo profesional y crear nuevos vínculos entre el internacional bajo barítono y el Instituto.

La relevancia del masterclass se debe a que el italiano continúa siendo la lengua más vinculada a la ópera, aunque a lo largo del tiempo se han creado óperas en francés, alemán, ruso e inglés, cada una con su propia singularidad y encanto, la ópera italiana ha dejado una marca indeleble en la historia de la música.

Stefano de Peppo, bajo-barítono, nació en Italia, y después de sus estudios de música y voz en Milán y Londres, debutó de manera profesional en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1990.

Ha cantado en las principales casas de ópera de Italia, Estados Unidos, México, España, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, Finlandia, Colombia, Israel, República Checa.

Recientemente se ha presentado en los dos roles de Doctor Bartolo, tanto en Las bodas de Fígaro como en El barbero de Sevilla en la Ópera de Colorado, y como Leporello de Don Giovanni en la Ópera de Sarasota, en donde regresará a cantar los dos Bartolos en Nozze y Barbiere. Este último papel lo presentará en 2025, también en la Ópera de Minnesota.

En 2024 cantó el protagónico de Don Giovanni con la Sacramento Ópera con éxito, y en noviembre será Sulpice en La hija del regimiento en la Ópera de Colorado.

Es especialista del repertorio bufo de los siglos XVIII y XIX, conocido por la calidez y belleza de su voz y por ser un talentoso “cantante/actor”.

Es siempre admirado por su excelente dicción y sentido del fraseo en todos los papeles que ha cantado y por esta razón con frecuencia es invitado a presentar clases magistrales e impartir clases a jóvenes cantantes y a cantantes profesionales de Repertorio y dicción italiana.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More