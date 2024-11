Estudiantes De La Escuela Nacional De Arte Teatral Llevarán A Escena Capítulo Aparte

Capítulo Aparte es la novena obra de la serie Los grandes muertos, de Luisa Josefina Hernández, y representa la puesta en escena que estudiantes de la Licenciatura en Actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizarán del 8 al 17 de noviembre en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, con funciones de miércoles a sábado a las 19:00 h y domingos a las 18:00.

Se trata de una pieza teatral que invita al público a adentrarse en el mundo íntimo de las familias Santander, Magalone y una familia indígena, cada una representando diferentes realidades sociales.

Ambientada en el siglo XIX en Campeche y dirigida por José Caballero, la obra aborda temas universales, como el amor, la traición, el poder, el matrimonio, el sistema de castas y la identidad. Con un equilibrio entre seriedad y comedia, Capítulo Aparte presenta un panorama en el que los personajes confrontan sus propios deseos y temores.

El reparto lo integran: Carly Gutiérrez, Ximena Medina, Fernanda Aranda, Nathanael del Ángel, Selenia Vica, Pedro Pacheco, Gaby Salvador, Luis Ruiz, Marian Ramos, Mar de la Garza, Rodrigo Avitúa, Dai Trujillo, Uriel León y Andoni Guerrero.

Esta puesta en escena surge de la motivación de generar un trabajo colectivo junto al maestro Caballero, explorando el mundo de la máscara y la comedia, y enriqueciendo así el proceso formativo de los actores, actrices y creadores escénicos.

El Teatro Salvador Novo se ubica en el Centro Nacional de las Artes, en Calzada de Tlalpan s/n, esquina Río Churubusco, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

