Estrenarán La Suite Arbórea, Del Compositor Mexicano Arturo Márquez, En La Sala Manuel M. Ponce

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentarán el estreno en México de la obra Suite Arbórea, del compositor mexicano Arturo Márquez, concierto de música de cámara, el cual el público lo podrá apreciar en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el 7 de junio a las 18:00 h.

El programa del concierto comenzará con el Gran quinteto para clarinete y cuerdas, Op. 34, del compositor alemán Carl Maria von Weber (1786-1826), representante de la ópera romántica. Compuesto entre 1811 y 1815 para el clarinetista Heinrich Baermann, cuya habilidad técnica y expresividad inspiraron a Weber, esta obra destaca por su exploración de las posibilidades técnicas del clarinete, consolidándose como una pieza esencial del repertorio de cámara para dicho instrumento.

Después del intermedio se estrenará la Suite Arbórea, de Márquez, inspirada por su entorno en Tepoztlán y las enseñanzas de su padre carpintero y músico. Márquez destaca en esta suite la conexión profunda entre la música y la naturaleza: "Suite Arbórea honra a quienes han hecho, hacen y harán posible la vida en esta tierra, con elementos sencillos y honestos, tratando de crear conciencia en los escuchas", comenta Márquez en la nota a la obra. Escrita en 2021 por encargo de la Toronto Symphony para honrar al clarinetista mexicano Joaquín Valdepeñas, Arturo Márquez describe la obra como "un tributo a la naturaleza de los árboles, especialmente al arce, al abeto y al ébano, árboles de donde procede la madera de los instrumentos para este quinteto: clarinete y cuarteto de cuerdas." El primer movimiento, Tonada dulce, "alude al canto supersónico de los árboles, el cual, me imagino, debe ser intensamente dulce. Alude al arce o maple, madera fuerte con la que se fabrica el cuerpo de los instrumentos de cuerda." El segundo movimiento, Árbol caído, "llora con coraje la devastación de los bosques, básicamente para fines comerciales."

El tercer movimiento, Tonada paño fierro terciopelo, "rinde homenaje una vez más a uno de mis instrumentos favoritos... Lo que me admira de este bello instrumento es, por un lado, su gran versatilidad técnica, pero, lo que más disfruto de él es su sonido." El cuarto movimiento, Tocando madera, es "un danzón tango, casi ritual... un suplicio para el bienestar de la naturaleza." El quinto movimiento, Tonada por simpatía, "alude al abeto, madera con la que se fabrican las tapas de los instrumentos de cuerda." Finalmente, el sexto movimiento, Motivo de fuga, "es un son que resume los dolores y alegrías de los movimientos anteriores... Es un homenaje a la fuga."

La interpretación estará a cargo de Roberto Peña Sommer (violín), egresado de la Escuela Superior de Música de Berna, Suiza, quien actualmente se desempeña en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; Mariana Andrade (violín), integrante de la Sinfónica de Minería y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; Felisa Hernández Salmerón (viola), egresada del Real Conservatorio de Amberes, quien se desempeña como principal de violas en la Orquesta del Teatro de Bellas Artes; José Luis Rafael Alvarado (violonchelo),quien ha participado en múltiples orquestas y festivales a lo largo de su carrera, y Jacob DeVries (clarinete), quien es asistente de principal y requinto de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

El concierto tendrá lugar el viernes 7 de junio a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce y tendrá costo de $20. Los boletos se pueden adquirir en taquillas o a través de Ticketmaster. Para más información se puede consultar la página y las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Inbal.

