Entrega Inbal Reconocimientos A Egresados Y Egresadas Del Programa De Nivelación Académica

Docentes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), adscritos a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), recibieron un diploma y certificado al ser parte de la primera generación de egresados del Programa de Nivelación Académica, que les acredita como licenciados y licenciadas en Docencia de las Artes.

En el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, destacó la importancia de la certificación, porque “el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es la instancia responsable prácticamente de la formación de los profesionales de las artes de nuestros tiempos. Hay otras escuelas y universidades, pero ninguna con la tradición, la experiencia, la diversidad de saberes y de conocimientos que se anidan en todas y cada una de las escuelas de este instituto”.

En el presídium estuvieron, la tarde del jueves 8 de agosto, la subdirectora general de la Sgeia, Mónica Hernández Riquelme; el director de Asuntos Académicos, Luis Manuel Montes Serrano; la directora de Servicios Educativos, Margarita Villagómez Badillo; y la coordinadora del Programa de Nivelación Académica, Oralia Bonilla Pedroza, para llevar a cabo la ceremonia de egreso del Programa de Nivelación Académica del Inbal de la primera y segunda generación.

Ante familiares, integrantes de la comunidad académica y familiares, la titular del Inbal calificó fundamental el logro de esta administración en materia de titulación en las diferentes escuelas superiores al señalar que en 2019 se registraban 6,686 estudiantes y alrededor de 200 docentes sin título: “Hemos avanzado realmente casi en un 60% de titulación. Y eso, dijo, es importantísimo hablando de las artes, porque hay un reto doble en la práctica artística. A diferencia de la científica, donde hay un procedimiento más establecido, en este caso hubo que crear opciones, diversificar las maneras de titularse, la necesidad de construir herramientas que permitieran reconocer la experiencia como un proceso de conocimiento validable, porque al final de cuentas el arte es eso, una práctica”.

Tras apreciar al ensamble de piano y cuerdas de la Escuela Superior de Música del Inbal, felicitó a Guillermo Uribe -en el violín-, a Jesús Sánchez -en la viola-, a Tonatiuh Medina -en el chelo- y a Isaac Partida -al piano-, la titular del Instituto reafirmó que los planteles del Inbal han mostrado siempre que tienen los mejores índices de aprovechamiento académico, por lo que agregó: “La formación artística siempre abrirá otras posibilidades de comprensión y de aprehensión del mundo y siempre generará nuevas experiencias para pensar que otro mundo es posible en una sociedad común”.

En tanto, la subdirectora general Mónica Hernández precisó la importancia de este programa para la comunidad docente del Inbal-Sgeia que busca profesionalizarse en la enseñanza de las artes. Al felicitarles, recordó que ahora cuentan con herramientas y nuevas prácticas pedagógicas para la educación artística.

Ante los egresados comentó que este es un esfuerzo colaborativo del Inbal, por lo que además de agradecer a las y los directivos de las escuelas, reconoció el desempeño de las y los participantes, y de sus familiares y amigos que los acompañaron al formar parte de esta primera generación.

Por su parte, la maestra Oralia Bonilla, tras felicitar a las y los egresados, mencionó que durante los cursos se interactuó con grandes artistas, preocupados por enseñar mejor.

Expuso que se analizaron entre otros temas, la política educativa, la educación cultural, las pedagogías del sur, teorías y técnicas, para poder crear estrategias de formación y así enriquecer el quehacer de la enseñanza en las artes y fortalecerla en beneficio de las y los estudiantes de las escuelas y centros de trabajo del Inbal.

“Ha sido interesante interactuar con grandes artistas, con personas apasionadas por lo que saben y hacen en el arte. Y sobre todo personas preocupadas por enseñar mejor”, agregó y enfatizó sobre la disposición del Instituto por la “posibilidad de buscar alternativas para que la formación no se quede en un título, ni en mucha sapiencia, sino en la posibilidad de transferir y poner en práctica lo que estamos probando y conociendo con nuestros estudiantes”.

Cabe señalar que también se entregaron diplomas a la segunda generación de maestras y maestros, quienes están participando en este programa de nivelación académica para docentes del Inbal.

