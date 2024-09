El Quinteto De Alientos De Bellas Artes Interpretará Obras De Toussaint, Enríquez, Ibarra Y Márquez

Dentro del programa Música Inbal por la ciudad, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, se presentarán dos conciertos el fin de semana con el Quinteto de Alientos de Bellas Artes, el viernes 27 de septiembre a las 19:00 h en la Librería Rosario Castellanos; y el sábado 28 de septiembre a las 13:00 h en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel.

El Quinteto de Alientos de Bellas Artes, conformado por Abraham Sáenz, flauta; Carmen Thierry, oboe; Manuel Hernández, clarinete; Gerardo Ledezma, fagot; y Jon Gustely, corno; interpretarán música de Eugenio Toussaint (1954-2011); Manuel Enríquez (1926-1994); Federico Ibarra (1946), y Arturo Márquez (1950).

De Eugenio Toussaint, el público podrá escuchar Momo; de Manuel Enríquez, Pentamúsica (Discusión, Fagot obligado, Jazzeando, Con ternura y Scherzo); de Federico Ibarra, Juegos nocturnos; y de Arturo Márquez, Danza del mediodía.

El pianista y compositor Eugenio Toussaint dejó un legado importante con diversas piezas jazzísticas y música de concierto. De formación autodidacta, sus influencias musicales fueron Oscar Peterson, Bill Evans, Herbie Hancock, Chick Corea, Joe Zawinul y McCoy Tyner.

El compositor Federico Ibarra ha escrito todo tipo de géneros, tanto óperas, como sinfonías, conciertos, cantatas, música para teatro y ballet. Gran parte de su vida artística la ha dedicado a la ejecución pianística de sus obras, la mayor parte de su producción contemporánea internacional ha sido estrenada en México.

Arturo Márquez es identificado por la utilización de formas y estilos musicales mexicanos incorporados a sus creaciones sinfónicas. A los 14 años tomó por primera vez clases de violín, tuba, trombón y piano. De 1970 a 1975 estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música y posteriormente se incorporó al Primer Laboratorio de Música Electrónica dirigido por Héctor Quintanar. Su interés en las nuevas tecnologías aplicadas en la creación lo llevaron a la composición de notables piezas en las que se funden lo contemporáneo y la tradición.

El violinista y compositor Manuel Enríquez fue un músico polifacético que también ejerció la docencia con gran pasión y fue un incansable promotor de la música contemporánea. A los seis años de edad comenzó las lecciones de violín junto a su padre y alrededor de los 11 años se inició en la composición.

El Quinteto de Alientos de Bellas Artes se formó en 2006 con la finalidad de enriquecer al grupo Concertistas de Bellas Artes. Sus integrantes son reconocidos músicos y destacados intérpretes de la música de cámara de todos los tiempos.

Son miembros de las más importantes orquestas de México y de Estados Unidos, asimismo, catedráticos en las principales escuelas de música. Como grupo ha sido solista de las orquestas de Cámara de Bellas Artes, Sinfónica de Michoacán y Filarmónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

La Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica está en Gral. Pedro Antonio de Los Santos 84, San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel se localiza en avenida Revolución, esquina Francisco I. Madero, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

