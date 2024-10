El Museo Nacional De La Estampa Inaugurará La Exposición Virtual Postales Por Ayotzinapa

Integrada por más de 250 obras, realizadas por cerca de 90 artistas de diversas partes del mundo (Rusia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Estados Unidos y Latinoamérica), el Museo Nacional de la Estampa (Munae), recinto expositivo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), presentará la exposición virtual Postales por Ayotzinapa, la cual podrá ser vista por el público a partir de las 19:00 h de este 9 de octubre, a través de Flickr del Munae: https://goo.su/CAqZ

Este recorrido virtual, que se presenta en el marco de la exposición Fragmentaciones al límite. Carlos Soto, actualmente exhibida en el recinto, y en el 10° aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Iguala, Guerrero, “es un gesto internacionalista en solidaridad con los padres y familiares”, explicó Edén Bastida, quien junto con los artistas Raquel Masci, Cristina Híjar y Hugo Vidal, coordinó la iniciativa.

“Además de continuar con los gestos solidarios en apoyo a familiares de Ayotzinapa y a la búsqueda de los 43 normalistas, también tiene la intención de derribar barreras sobre quienes realizan arte, pues muchos de los autores no se consideran artistas, pero comparten esa indignación. También es parte de las acciones que desde Argentina se han realizado, a lo largo de estos 10 años, para exigir el esclarecimiento de lo ocurrido con los estudiantes”.

Detalló que la iniciativa se gestó en Argentina, desde donde se convocó —a través de redes sociales y de boca en boca— a los interesados para que mandaran sus piezas: “La convocatoria salió a finales de 2021 y cerró en marzo de 2022, con un perfil muy amplio, pues no tuvo especificaciones de técnicas o estéticas, solo que tuvieran una medida de 10x15 centímetros, con la idea de democratizar la participación.

“No hay que olvidar que el arte postal tuvo un rol importante durante las dictaduras que se dieron en Sudamérica, pues fue un medio de comunicación y denuncia, a veces clandestino, incluso, cifrado. Fue un medio contundente para dar a conocer lo que sucedía en los contextos argentino, uruguayo o chileno, y se enviaban tanto a Europa como a México. Es un arte que todavía tiene vigencia en diversas partes del mundo”.

Como resultado de la convocatoria, participaron 93 autores y dos colectivos: “Hay tres artistas argentinos que mandaron, cada uno, 43 postales, una por cada normalista. Entre ellos están Javier del Olmo y Diego Lezcano, uno mandó los rostros de cada estudiante hechos en máquina de escribir y otro mandó sus nombres, pero el público podrá encontrar gran variedad de propuestas”.

Las postales, que se presentan como parte de la exposición de Carlos Soto, ahora podrán ser vistas con detalle a través de la muestra virtual: “Para nosotros fue una gran sorpresa que el Munae nos ofreciera esta plataforma expositiva, con la que se van a poder ver desde cualquier parte, y es un gesto institucional que valoramos, porque, estamos seguros, abrirá diálogos muy nutridos”.

Añadió que las piezas ya se han presentado en espacios de Argentina y España: “Si bien cada propuesta llegó de forma individual, ha itinerado en bloque para continuar el diálogo sobre este suceso con diversos públicos, no solo como una muestra de solidaridad, sino también para informar, generar reflexiones y cruce de realidades”.

Comments

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Learn More