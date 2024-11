El Museo Nacional De La Estampa Exhibe Sergio Sánchez Santamaría. El Nahual Gráfico

El zapatismo que heredó de su familia y su pueblo, los punks, los pachucos, los chinelos, el tatuaje, las patinetas, los magueyes y las calles de la Ciudad de México, son algunos de los elementos que se apreciarán en la muestra Sergio Sánchez Santamaría. El Nahual gráfico, que presenta la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de la Estampa (Munae).

La retrospectiva, que será inaugurada el 9 de noviembre en este recinto que forma parte de la Red de Museos del INBAL, es una revisión de los diversos ejes temáticos que el artista, nacido en Tlayacapan, Morelos, ha abordado a lo largo de su trayectoria en la gráfica, así como de los sucesos personales que ha vivido en su transitar entre la Ciudad de México y su lugar de origen.

De acuerdo con el curador, el escritor y crítico de arte Fernando Gálvez de Aguinaga, Sergio Sánchez Santamaría es quizás el último de los grandes artistas que pasaron por el Taller de Gráfica Popular (TGP), sitio de tal relevancia para las artes nacionales que con la entrega de sus colecciones al Estado mexicano dio lugar al propio Museo Nacional de la Estampa.

Acerca de esta esperada y merecida muestra, el artista comentó que El Nahual gráfico representa el rock, el arte y su amor por el estado de Morelos, las patinetas, las tribus urbanas, toda la cultura pop y lo urbano. Simboliza sus orígenes campesinos, revolucionarios y zapatistas, así como el misticismo de los nahuales.

Puntualizó que el título de su exposición hace referencia a la figura del nahual como una metáfora de la ambigüedad entre el ser humano y la bestia. Es una imagen que transporta al artista a la época en la que sus padres y abuelos le contaban mitos y leyendas acerca de los poderes sobrenaturales y mágicos de esta criatura. Desde entonces, el grabador le otorgó un sentido poético que se ha convertido en un tema recurrente en su trabajo artístico.

En esta muestra, conformada por más de 200 piezas, se podrá observar por vez primera cómo placas de linóleo y piedra con sus respectivas estampas y obras, como el grabado monumental Los presagios funestos, confluyen con discos LP; guitarras y patinetas intervenidas; posters de conciertos, como el último de la Maldita Vecindad en el Zócalo capitalino y una serie de playeras editadas en Colombia, Estados Unidos, España y Chile. En cuanto a las técnicas gráficas que el artista utilizó se encuentran la xilografía, linografía, punta seca, buril en cobre, litografía, serigrafía, monotipia y scratch board.

Otra figura representativa en la historia y el trabajo de Sánchez Santamaría es la del chinelo, danzante tradicional de Morelos que está presente a través de algunos grabados y en un traje típico que él mismo utiliza en las fiestas de Tlayacapan y que fue elaborado por él y su madre. Asimismo, el visitante podrá observar el video documental dirigido por Francesco Taboada, Los últimos zapatistas, héroes olvidados, el cual refuerza el poder histórico del zapatismo en esta entidad federativa.

Uno de los textos de sala que forman parte de esta exposición es el del caricaturista, pintor, escritor y activista político Rafael Barajas El Fisgón, el cual, en uno de sus fragmentos expresa:

“En la imaginería del grabador, todas estas señas de identidad conviven e interactúan en un universo divertido que resignifica lo mexicano en cada imagen: el pachuco vuela en patineta sobre una pirámide; el chinelo maneja un mototaxi en medio de magueyes; la Coatlicue echa carreritas con el pesero; el zapatista es un rock star y el nahual se confabula con la calaca. En sus grabados todo es México y todo México está en estos grabados”.

En cuanto al eje curatorial, Fernando Gálvez lo equipara con un “zigzag” que recorre lo urbano, lo contemporáneo, lo histórico, lo tradicional y lo rural.

“Es como una oscilación que, sin embargo, forma parte de un todo para dar identidad a la obra y persona de Sánchez Santamaría, autor con firmes raíces en la tradición gráfica de Posada y Manilla, así como del Taller de Gráfica Popular, pero que le da a la estética mexicanista y hasta a la de compromiso social o nacionalista, una salida contemporánea al mezclar el rock y las calles de la capital de México donde ha pasado la mitad de su vida”.

La exposición Sergio Sánchez Santamaría. El Nahual gráfico rescata el trabajo de este creador, que, desde hace casi tres décadas, introduce a su arte atractivos elementos contemporáneos y un estilo propio que comparte con más de 37 mil personas alrededor del mundo a través de sus redes sociales.

Esta muestra tiene preparado para sus visitantes un nutrido programa público que será difundido a través del sitio web del Munae munae.inba.gob.mx/ y de sus redes sociales: Facebook (Museo Nacional de la Estampa MX), Instagram (@munaemexico) y X (@MUNAEMexico).

La exposición Sergio Sánchez Santamaría. El Nahual gráfico se podrá visitar a partir del sábado 9 de noviembre, a las 12:00 h, en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Sergio Sánchez Santamaría nació en Tlayacapan, Morelos. Estudió la Licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del INBAL. Tuvo la oportunidad de ser alumno de personalidades del arte como Adolfo Mexiac, Alberto Beltrán, Jesús Álvarez Amaya y Leo Acosta.

Su obra es objeto de estudio en el volumen titulado Graphic in Transit | Sergio Sánchez Santamaría (ASP, 2021), además, cuenta con obras en colecciones de instituciones de México y Estados Unidos.

