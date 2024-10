El Museo Del Palacio De Bellas Artes Presenta El Catálogo De La Muestra Ángela Gurría. Señales

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), junto con el Museo del Palacio de Bellas Artes, presentan el catálogo de la muestra Ángela Gurría. Señales, el cual contiene un texto de la propia artista, así como de la curadora e historiadora del arte Roselin Rodríguez Espinosa, la investigadora Sara García Fernández, la fotógrafa Eunice Adorno, la antropóloga Sandra Rozental y el curador de la muestra Joshua Sánchez González.

La escultora Ángela Gurría (1929 – 2023) se dedicó más de seis décadas a la creación artística; es una figura central en impulsar el rol de las mujeres en la escultura moderna del país. Su legado, junto al de otras grandes artistas, como Geles Cabrera y Helen Escobedo, es fundamental para comprender las transformaciones estéticas e ideológicas de su época. También formó parte de una generación que redefinió el paradigma de la escultura pública y monumental, por lo cual puede considerarse pionera de la conciencia ecológica en el arte mexicano.

El catálogo, que no solo enriquece, sino que también sirve como un registro documental de la muestra, reúne colaboraciones de mujeres profesionales del arte y la cultura que profundizan en la vida y obra de Ángela Gurría. La publicación inicia con un texto de la artista, en el cual expone, en sus propias palabras, los diversos obstáculos que tuvo que enfrentar para desarrollar su carrera como escultora.

Roselin Rodríguez Espinosa presenta un ensayo sobre la producción de Gurría entre 1970 y 1980 desde una perspectiva feminista, resaltando la red de colaboración que estableció con su círculo cercano de colegas y artesanos. Por su parte, Sara García Fernández analiza el trabajo de Gurría a través del concepto de la mariposa, que estructura su sistema plástico, además de reflexionar sobre su interés por la naturaleza y el paisaje, señalando sus preocupaciones ecológicas y sociales. Finalmente, la antropóloga Sandra Rozental y la fotógrafa Eunice Adorno ofrecen un ensayo fotográfico que recupera la memoria de algunas de las obras monumentales de la artista.

Asimismo, se incluye un texto de Joshua Sánchez, quien invita a reflexionar sobre la obra de Ángela Gurría, su percepción de la escultura y sus formas, así como la importancia del espacio y el arte público, recuperando el proceso de investigación en torno a este proyecto expositivo y editorial. El catálogo se enriquece con una amplia selección de fotografías de archivo, muchas de las cuales son poco conocidas y muestran a la artista en diferentes etapas de su vida y en espacios cotidianos. Entre los fotógrafos que contribuyen con su trabajo se encuentran Paulina Lavista, Kati Horna, Rogelio Cuéllar y Úrsula Bernath, entre otros.

Este proyecto es el resultado del trabajo conjunto de diversas personas e instituciones. Por ello, el Museo del Palacio de Bellas Artes expresa su agradecimiento a quienes han participado, especialmente a Emilio Javelly Gurría, por su generosidad y confianza al abrir sus archivos y dedicar su tiempo al equipo del museo.

De igual manera, a la Fundación Jenkins por su apoyo en la realización de esta importante publicación que contribuye de manera destacada a la historiografía sobre la artista y cuyo respaldo permite al museo generar un sólido y accesible programa editorial.

El ejemplar podrá ser adquirido en la tienda del museo, en la planta baja, en un horario de martes a domingo de 10:00 a 18:00 h y también en el sitio web de Amigos del Museo del Palacio de Bellas Artes (ampba.org/).

