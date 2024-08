El Museo De Arte Moderno Invita Al Taller De Vinculación Comunitaria Último Día Del Verano

Último día del verano es el título del taller que ofrecerá el Museo de Arte Moderno (MAM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante el cual los participantes podrán crear un archivo personal que enlace las experiencias individuales y colectivas, compartiendo los finales de libros favoritos que se relacionen con las historias propias.

La actividad se realizará el jueves 22 y el domingo 25 de agosto, a las 12:00 h, y estará a cargo de la artista Paulina Silva, la mediadora Javiera Silva y la curadora Fernanda Ramos.

Para el MAM, sus públicos son lo más importante, por lo que, además de su programa de exposiciones, cuenta con amplia oferta de actividades y acciones para facilitar experiencias significativas planeadas a partir de lo emotivo y lo racional.

En esta ocasión el recinto del Inbal invita a participar en este taller de vinculación comunitaria titulado Último día del verano, el cual toma como punto de partida la noción de archivos de sentimientos para conformar un archivo propio que en colectivo entrelace las experiencias de las y los participantes.

A través de compartir el final de un libro favorito, los participantes podrán desdibujar lo que se entiende por principio o final de una historia. Para ello se llevarán a cabo ejercicios de lectura y escritura sensorial y se crearán en conjunto estrategias para activar la memoria y organizar las ideas, entre otras actividades relacionadas con nuestros archivos personales.

El taller está dirigido a integrantes de la diversidad sexogenérica, las personas interesadas en participar podrán obtener más información y realizar su inscripción en educativos@gmail.com.

El MAM se localiza en Avenida Paseo de la Reforma s/n, esquina Gandhi, Bosque de Chapultepec, 1 Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. Abierto de martes a domingo de 10:15 a 17:45 h.

